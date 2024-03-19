«Брошенное ведро не исчезает»: туляки пожаловались на Mazda-подснежник на улице Мира

«Вот эта машина стоит с осени 2023 года. Занимает три парковочных места и мешает чистить снег. Адрес: Тула, ул. Мира, 18-б. Когда это брошенное ведро исчезнет?» — разгневанный туляк направил жалобу в администрацию города.
Фото Ивана Иванова от 14 марта.
В администрации сообщили, что до 20 марта начнут процедуру оформления бесхозного автомобиля:
— До 20.03.2024 будет осуществлен комиссионный выход и начаты мероприятия по постановлению администрации города Тулы «Об утверждении Положения об эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории муниципального образования город Тула».
Отметим, что на момент публикации автомобиль на месте: