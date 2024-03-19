В Тульской области стартовало голосование за проекты благоустройства общественных пространств

В Тульской области и по всей стране стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных пространств на 2025 год. Оно проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На голосование выставлено по два пространства в 10 городах Тульской области с численностью жителей свыше 20 тыс. человек. Это Алексин, Богородицк, Донской, Ефремов, Кимовск, Киреевск, Новомосковск, Тула, Узловая, Щекино.

— Четвертый год жители Тульской области принимают участие в голосовании и выбирают территории, которые будут благоустроены. И из года в год они видят реальные результаты принятого ими решения: преображаются скверы, площади, набережные, которые наиболее востребованы у них. Там появляются детские игровые комплексы, спортивные площадки, места для тихого отдыха. Эффективность этих работ возможна только при непосредственном участии людей, — подчеркнул министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте 71.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые продемонстрируют объекты, выставленные на голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов жителей, обновят уже в следующем году.