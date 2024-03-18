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В Тульской области 300 детей-сирот получат отдельные квартиры
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области 300 детей-сирот получат отдельные квартиры

Соответствующее поручение дал на еженедельном совещании глава региона Алексей Дюмин.

Сертификатами на покупку жилья по федеральной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в этом году смогут воспользоваться более 250 молодых семей.

За год планируется расселить 110 квартир в аварийных домах. Новое жильё получат 235 человек. Контракты на приобретение 99 квартир в трех домах-новостройках уже заключены, остальные 11 будут куплены до 10 апреля.

В п. Плеханово и п. Барсуки строятся четыре дома для детей-сирот. Они будут сданы в 2024 и 2025 годах.

По словам зампреда областного правительства Дмитрия Маркова, в этом году квартиры получат 250 сирот. 62 из них уже обеспечены жильём. Приобретены 10 отремонтированных квартир со всей необходимой техникой и мебелью. Еще 189 квартир будут куплены как на вторичном рынке жилья, так и путем участия в долевом строительстве в п. Плеханово. 47 детей-сирот получат жилищные сертификаты.

Алексей Дюмин отметил, что эту работу следует активизировать и поручил своему первому заместителю Дмитрию Миляеву провести докапитализацию механизма выдачи жилищных сертификатов, обеспечив ими 65 человек. Кроме того, губернатор поручил увеличить количество предоставляемых детям-сиротам квартир до 300.

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