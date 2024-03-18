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В МСЦ «Тула-Арена» стартовали всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В МСЦ «Тула-Арена» стартовали всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ

В оружейную столицу приехали более 1000 спортсменов из 43 регионов страны.

В МСЦ «Тула-Арена» стартовали Чемпионат и Первенство России по тхэквондо ИТФ. В торжественной церемонии открытия принял участие министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

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Он отметил, что благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе создана инфраструктура для проведения соревнований самого высоко уровня:

– Здесь собрались сильнейшие спортсмены, которые готовы показать себя и побороться за возможность представлять страну на  международных соревнованиях. Залог успеха – в дисциплине, самообладании, характере и выносливости – именно этому учит тхэквондо. Желаю вам красивых поединков, справедливого судейства и удачи! – сказал министр.

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Тульскую область на соревнованиях представляют 19 тхэквондистов. Победители и призеры будут определены 21 марта. Лучшие из лучших получат путёвку на чемпионат Азии, который состоится в Индии.

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