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Тульские диабетики бьют тревогу: из аптек пропали некоторые виды инсулина
Фото https://ru.freepik.com.

Тульские диабетики бьют тревогу: из аптек пропали некоторые виды инсулина

Туляки сообщают, что из аптек пропал инсулин ультракороткого действия, который в первую очередь выписывают детям-диабетикам.

Вот какое письмо получила редакция (имя авторов по их просьбе мы не публикуем):

«Из аптек пропал инсулин ультракороткого действия «Фиасп» производства компании «Ново Нордиск». Это инсулин, который в первую очередь выписывают детям — обладателям инсулиновых помп. В свое время всех диабетиков на него переводили. И пропал он, похоже, не только в Туле, но и по России в целом. Вчера облазила весь интернет, нашла 11 упаковок в одной из аптек Москвы, собралась туда мигом, но увы, опоздала. Уже ни одной нет и не ожидается.

Сейчас препарата нет не только в свободной продаже, но и по льготе их тоже не выписывают. Позвонили в «Фармацию». Цитата чиновника: «У нас в Туле ни по региональной квоте, ни по федеральной пока нет. Ждем поставку».

Поставку ждут — внимание!!! — с декабря. А как нам жить?

Российский аналог «Росинсулин аспарт р», который сейчас делают диабетикам в больницах, имеет негативные побочные эффекты, существенно снижающие качество жизни: головная боль, снижение зрения, проблемы с сетчаткой, почками. На форумах диабетиков про это очень много написано.

Вопрос: какие планы у минздрава?

Может, кто-то скажет: «Подумаешь, заменили на аналог». Для понимания поясню. «Фиасп» вводится сразу после еды на фактическое количество съеденного и текущий сахар.

Есть другие — короткие — инсулины. Но у каждого свой коэффициент на хлебные единицы, свое время действия. И конечно, индивидуальная «приживаемость». Короткий инсулин, в отличие от ультракороткого, вводится только за 20 минут до еды, что, к примеру, мамам и другим людям с отсутствием возможности рассчитать реальное количество ХЕ, которые удастся съесть (беременным 100%) не подходит. А это ведёт к гипер- или гипокомпенсации. Для беременных это угроза потери ребенка или осложнений в родах. Ну и еще момент. Скачки с одного инсулина на другой — это всегда декомпенсация. В ряде случаев инсулин просто не подходит.

Кто может ответить — когда будут поставки «Фиаспа»?»

Вопрос тульских диабетиков мы адресовали в тульский минздрав. И вот что нам ответили:

«Лекарственный препарат «Инсулин аспарт», разрешенный для применения на территории Российской Федерации, прошел государственную регистрацию под различными торговыми наименованиями, например: «РинФаст», «Росинсулин аспарт Р», «Новорапид», «РинФаст Ник» и «Фиасп». В пунктах отпуска лекарственных препаратов для льготных категорий граждан имеется «Инсулин аспарт» всех пяти вышеперечисленных торговых марок.

Министерство здравоохранения Тульской области закупает лекарственные препараты в соответствии с 44-ФЗ. Согласно закону при подготовке описания объекта закупки используется только международное непатентованное наименование лекарственного препарата. Региональный минздрав не имеет права закупать препараты по конкретному торговому наименованию».

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Автор:
сегодня, в 16:38 +2
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