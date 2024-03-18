Многодетную семью из Щекинского района наградили орденом «Родительская слава»

Фото администрации Щекинского района

Указ о награждении Горбачевых из Тульской области орденом «Родительская слава» Владимир Путин подписал 14 марта. Подробности о жизни семьи рассказали в администрации Щекинского района.



Андрей Горбачев — секретарь Ученого совета, старший преподаватель Тульской духовной семинарии. Он вместе со своей супругой Анастасией воспитывает девять детей.

— Большой и дружной семьей они принимают участие в различных районных и областных мероприятиях. Так, в 2014 году Горбачевы награждены дипломом за активное участие в региональном конкурсе-фестивале «Семья года», в 2015-м — грамотой за участие в областном конкурсе семейных проектов «Я помню. Я горжусь», — рассказали в администрации муниципалитета.

Большое внимание родители уделяют воспитанию у детей уважения к истории своего рода. Семья составляет генеалогическое древо. Все вместе они посещают места захоронения своих предков. В 2018 году Горбачевы стали участниками VIII областной генеалогической выставки «Тульские родословия. История и современность».