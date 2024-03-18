  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Многодетную семью из Щекинского района наградили орденом «Родительская слава» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Многодетную семью из Щекинского района наградили орденом «Родительская слава»
Фото администрации Щекинского района

Многодетную семью из Щекинского района наградили орденом «Родительская слава»

Андрей и Анастасия Горбачевы воспитывают девять детей.

Указ о награждении Горбачевых из Тульской области орденом «Родительская слава» Владимир Путин подписал 14 марта. Подробности о жизни семьи рассказали в администрации Щекинского района.

Андрей Горбачев — секретарь Ученого совета, старший преподаватель Тульской духовной семинарии. Он вместе со своей супругой Анастасией воспитывает девять детей.

— Большой и дружной семьей они принимают участие в различных районных и областных мероприятиях. Так, в 2014 году Горбачевы награждены дипломом за активное участие в региональном конкурсе-фестивале «Семья года», в 2015-м — грамотой за участие в областном конкурсе семейных проектов «Я помню. Я горжусь», — рассказали в администрации муниципалитета. 

Большое внимание родители уделяют воспитанию у детей уважения к истории своего рода. Семья составляет генеалогическое древо. Все вместе они посещают места захоронения своих предков. В 2018 году Горбачевы стали участниками VIII областной генеалогической выставки «Тульские родословия. История и современность».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:41 +1
Другие статьи по темам
Люди
семья ГорбачевыхАндрей ГорбачевАнастасия Горбачева
Место
Щекиноадминистрация Щекинского района

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о развитии сферы ЖКХ
Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о развитии сферы ЖКХ
Тульские диабетики бьют тревогу: из аптек пропали некоторые виды инсулина
Тульские диабетики бьют тревогу: из аптек пропали некоторые виды инсулина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.