В проекте «Выбираем всей семьёй!» активно участвуют жители Тульской области

Помимо голосования, жители участвуют в викторине с ценными подарками, посвященной 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Как рассказала волонтер Алена Черкасова (учитель школы № 27), люди очень заинтересованы:

- Даже те, кто не знает об инфраструктурных проектах, проявляют интерес, идут, знакомятся с информацией и возвращаются к нам.

Супруги Юрий и Светлана Коваленко поделились впечатлениями:

- Нас заинтересовала викторина. Голосовали за проект нашей школы. Считаем, нельзя быть равнодушными, надо обязательно участвовать в таких важных и нужных проектах. Надеюсь, доброе дело сделали для школы. И, возможно, даже выиграем какой-то приз.

По словам председателя общественной организации «Добрый Мир» Антона Неклюдова, желающих проголосовать много.

– Жители у нас очень активные. Кто-то приносит свои билеты, кто-то берет здесь на месте, на счетном участке. Многие уже определились, за какие проекты отдадут свой голос.

Он призвал всех жителей Тульской области прийти принять участие в викторине с ценными подарками, распределение которых произойдет уже в понедельник, и, конечно, проголосовать за проекты.

Напоминаем, 15–17 марта в нашем регионе проходит голосование по региональным проектам:

• «Народный бюджет»

• «Конкурс проектов сельских старост и руководителей ТОС»

• «Выбирай, учись, играй!» - проект для школ и детских садов.

Подарочный фонд викторины включает свыше 5 тысяч подарков. Это топовые смартфоны, телевизоры с большой диагональю, современные ноутбуки, сертификаты на покупку бытовой техники и на отдых в Крыму.