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В Туле открылся сезон электросамокатов
Фото Алексея Пирязева

В Туле открылся сезон электросамокатов

Арендовать средство передвижения можно уже сейчас.

В приложении для аренды электросамокатов появилось шесть активных транспортных средств. Аренда самоката стоит 40 рублей за старт и ещё 6,5 рубля за каждую минуту.

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Ранее Myslo разъяснял, кому, где и как можно кататься на самокатах.

Так, например, езда по пешеходным дорожкам и тротуарам для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) возможна только в том случае, если отсутствует возможность движения по велосипедной или велопешеходной дорожке.

Если велодорожка или тротуар отсутствуют — можно двигаться по обочине или по правому краю проезжей части на участке с ограничением скорости не более 60 км/ч. Помимо этого, дети до 7 лет могут кататься на СИМ в сопровождении взрослых везде, кроме велосипедных зон, обочин и проезжей части.

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Фотограф:
сегодня, в 17:21 −10
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