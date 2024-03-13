К Земле приближается «‎Дьявольская комета»

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Ее можно будет наблюдать с конца марта по апрель.

По прогнозам астрономов, «Дьявольская комета» станет видимой на ночном небе уже в этом месяце. Об этом сообщает издание «Московские новости».

Ближе всего к Солнцу она пройдет 21 апреля. Именно тогда ее можно будет разглядеть невооруженным глазом жителям Северного полушария. Диаметр ядра составляет около 20 км, а это значительно превышает средние размеры большинства комет (1–3 км). Для наглядности «Дьявольскую комету» сравнивают с Эверестом.

Лучше всего комета будет видна в сельской местности, дальше от городских огней. Разглядеть ее можно через бинокль или телескоп. Отследить путь кометы можно по бесплатному приложению.