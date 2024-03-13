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«Свое место»: в Туле художники представят свои картины о смысле бытия
Фото пресс-службы арт-кластера «Таврида».

«Свое место»: в Туле художники представят свои картины о смысле бытия

Выставка откроется 15 марта в 17.00 в пространстве арт-резиденции «Родина».

На выставке будут представлены 24 работы художников из разных регионов России, в том числе полотно «Начало» Анастасии Аржановой из Тулы.

В картинах художники исследуют «среду своего обитания» и определяют культурный код пространства, в котором творят. 

Официальное открытие выставки состоится 15 марта в 17.00 в арт-резиденции «Родина» (Тула, пр. Ленина, 20). Познакомиться с работами художников и попробовать отыскать «свое место» в мире посетители смогут по 24 марта.

— В каждой сущности, витающей в необъятных просторах вселенной, есть свой внутренний космос. Если повезет и две разные сущности сольются и образуют единый космос, то можно увидеть рождение новой звезды, — говорит Анастасия Аржанова.

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Проект «Свое место» представляет собой экспозицию, созданную по результатам открытого конкурса среди арт-резиденций федеральной сети «Таврида.АРТ» арт-кластера «Таврида». Эта коллаборация молодых художников задает тон вопросам восприятия «своего места» в современном мире.

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Открытие выставочного проекта состоялось на площадке Центра досуга молодежи «Респект» в Новосибирске в декабре 2023 года, после экспозицию передвижной выставки посетили жители Новороссийска, Белгорода и Курска.

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Заключительный показ запланирован в Москве в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в апреле 2024 года.

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