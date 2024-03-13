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Фестиваль «Толстой без бороды» объявил победителей направления «Фанфикшн»
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Фестиваль «Толстой без бороды» объявил победителей направления «Фанфикшн»

Два месяца над современным переосмыслением произведений Льва Толстого работали 18 участников из Москвы, Тулы и Тульской области в возрасте от 17 до 23 лет.

В итоге на суд жюри было представлено 14 текстов.

Работа над фанфиками проходила с 8 января по 28 февраля. Конкурсанты приняли участие в двух иммерсивных экскурсиях в фонды музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», а также в двух мастер-классах по сценарному мастерству драматурга Олжаса Жанайдарова.

В практической части своей работы участники переосмысляли произведения Толстого «Живой труп», «После бала», «Чем люди живы», «Декабристы», «Акула», «Юность», «Отец Сергий», «Лебеди», «Метель», «Первый винокур», «Нечаянно», «Петр Хлебник» и «Зеленая палочка».

Екатерина Толстая, член жюри, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна»:

Екатерина Толстая

— Все участники показали высокий уровень мастерства. Чувствовалось, что ребята не только не поленились проникнуть в глубину текстов писателя, но и попытались увидеть мир глазами Льва Николаевича. При этом им удалось не потерять собственный авторский стиль. В итоге у участников получились самобытные глубокие произведения, где тексты Толстого послужили литературной и нравственной основой.

Победителями направления «Фанфикшн» стали:

  • 1-е место — Олег Филиппов и Виктория Ковалева (ТулГУ) «Живой ли?» по пьесе «Живой труп»;
  • 2-е место — Антонина Лупачева (МБОУ «ЦО-гимназия № 11») «Танго судеб» по рассказу «Акула»;
  • 3-е место — Николай Борис (Высшая школа сценических искусств) «Нечаянная краюшка» по произведениям «Нечаянно» и «Первый винокур» и Михаил Баташев (ТОККиИ) «Второй шанс» по неоконченному роману «Декабристы».

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Работы победителей станут основой для танцевальных перформансов, которые будут готовить участники фестиваля в направлении «Хореография». Победители конкурса фанфиков примут участие в фестивале-читке, который состоится в Ясной Поляне в апреле.

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