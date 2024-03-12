В Туле пройдет масштабная ярмарка вакансий на предприятия ОПК

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

14 марта на территории Кадрового центра «Работа России» пройдет крупная ярмарка трудоустройства. Мероприятие состоится с 14.00 до 16.00. В числе работодателей — 15 крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Формат ярмарки — открытый отбор. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

Свои вакансии представят:

АО «Машзавод „Штамп“»;

АО «Октава»;

НПО «Сплав» им. А.н. Ганичева»;

АО «КБП»;

АО «Тулаточмаш»;

НПО «Стрела»;

Тульский патронный завод»;

ПАО «Завод Тула»;

АК «Туламашзавод»;

НПО «Базальт»;

АО «ОКБ „Октава“»;

ПАО «ИТОЗ»;

АО «ЦКБА»;

«Хартия»;

МКП «Тулгорэлектротранс».

В числе вакансий:

регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6-го разряда с заработной платой от 175 000 рублей,

оператор станков с программным управлением с заработной платой от 135 000 рублей,

слесарь механосборочных работ с заработной платой от 126 000 рублей,

токарь с заработной платой от 60 000 рублей,

ведущий инженер-технолог,

водитель автомобиля,

фрезеровщик,

грузчик.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34.