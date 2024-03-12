В Туле пройдет масштабная ярмарка вакансий на предприятия ОПК

14 марта на территории Кадрового центра «Работа России» пройдет крупная ярмарка трудоустройства. Мероприятие состоится с 14.00 до 16.00. В числе работодателей — 15 крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Формат ярмарки — открытый отбор. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.
Свои вакансии представят:
- АО «Машзавод „Штамп“»;
- АО «Октава»;
- НПО «Сплав» им. А.н. Ганичева»;
- АО «КБП»;
- АО «Тулаточмаш»;
- НПО «Стрела»;
- Тульский патронный завод»;
- ПАО «Завод Тула»;
- АК «Туламашзавод»;
- НПО «Базальт»;
- АО «ОКБ „Октава“»;
- ПАО «ИТОЗ»;
- АО «ЦКБА»;
- «Хартия»;
- МКП «Тулгорэлектротранс».
В числе вакансий:
- регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6-го разряда с заработной платой от 175 000 рублей,
- оператор станков с программным управлением с заработной платой от 135 000 рублей,
- слесарь механосборочных работ с заработной платой от 126 000 рублей,
- токарь с заработной платой от 60 000 рублей,
- ведущий инженер-технолог,
- водитель автомобиля,
- фрезеровщик,
- грузчик.
Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34.