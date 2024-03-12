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В Туле пройдет масштабная ярмарка вакансий на предприятия ОПК
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В Туле пройдет масштабная ярмарка вакансий на предприятия ОПК

Тулякам предложат более 1500 вакантных рабочих мест.

14 марта на территории Кадрового центра «Работа России» пройдет крупная ярмарка трудоустройства. Мероприятие состоится с 14.00 до 16.00. В числе работодателей — 15 крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Формат ярмарки — открытый отбор. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

Свои вакансии представят: 

  • АО «Машзавод „Штамп“»;
  • АО «Октава»;
  • НПО «Сплав» им. А.н. Ганичева»;
  • АО «КБП»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • НПО «Стрела»;
  • Тульский патронный завод»;
  • ПАО «Завод Тула»; 
  • АК «Туламашзавод»;
  • НПО «Базальт»;
  • АО «ОКБ „Октава“»;
  • ПАО «ИТОЗ»;
  • АО «ЦКБА»;
  • «Хартия»;
  • МКП «Тулгорэлектротранс».

В числе вакансий:

  • регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6-го разряда с заработной платой от 175 000 рублей,
  • оператор станков с программным управлением с заработной платой от 135 000 рублей,
  • слесарь механосборочных работ с заработной платой от 126 000 рублей,
  • токарь с заработной платой от 60 000 рублей,
  • ведущий инженер-технолог,
  • водитель автомобиля,
  • фрезеровщик,
  • грузчик. 

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34. 

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