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Дети вынуждены кричать «Помогите!»: новомосковцы пожаловались на агрессивных собак во дворе
Фото: ЧП Новомосковск

Дети вынуждены кричать «Помогите!»: новомосковцы пожаловались на агрессивных собак во дворе

По их словам, животные уже не в первый раз кидаются на жителей, а администрация не принимает никаких мер.

11 марта в одном из дворов Новомосковска стая собак погналась за местным жителем. Ролик появился в соцсетях. Как уточняют новомосковцы, свора собак обосновалась между домом № 11 по ул. Школьной и домом № 6 по ул. Мичурина. 

— Собаки кидаются на людей, уже не первый случай в нашем дворе. К дому подойти невозможно. Нападают они не от голода или потому что их кто-то обидел. Они считают двор своей территорией, — пишет аноним.

Жители города обвиняют в бездействии администрацию: 

— Вы только шлете отписки, что якобы отловили, но собак не уменьшилось, все те же собаки так и остались на месте. С каждым годом эта псарня становится все агрессивнее. 

Также авторы поста обвиняют в бедах некую соседскую семью, которая прикормила собак.

— Теперь наши дети вынуждены кричать на весь двор при виде ваших собак «‎Не надо!» и «Помогите»!

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