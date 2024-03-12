Дети вынуждены кричать «Помогите!»: новомосковцы пожаловались на агрессивных собак во дворе

11 марта в одном из дворов Новомосковска стая собак погналась за местным жителем. Ролик появился в соцсетях. Как уточняют новомосковцы, свора собак обосновалась между домом № 11 по ул. Школьной и домом № 6 по ул. Мичурина.
— Собаки кидаются на людей, уже не первый случай в нашем дворе. К дому подойти невозможно. Нападают они не от голода или потому что их кто-то обидел. Они считают двор своей территорией, — пишет аноним.
Жители города обвиняют в бездействии администрацию:
— Вы только шлете отписки, что якобы отловили, но собак не уменьшилось, все те же собаки так и остались на месте. С каждым годом эта псарня становится все агрессивнее.
Также авторы поста обвиняют в бедах некую соседскую семью, которая прикормила собак.
— Теперь наши дети вынуждены кричать на весь двор при виде ваших собак «Не надо!» и «Помогите»!