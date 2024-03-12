Опубликована афиша тульского проекта «Весна в парках» на март

«Тульские парки» опубликовали афишу событий на март. Они состоятся в рамках проекта «Весна в парках». Традиционно туляков ждут спортивные мероприятия, детские, концерты, мастер-классы и многое другое.
Подробнее — в афише:
Туляков ждет много активностей.
«Тульские парки» опубликовали афишу событий на март. Они состоятся в рамках проекта «Весна в парках». Традиционно туляков ждут спортивные мероприятия, детские, концерты, мастер-классы и многое другое.
Подробнее — в афише:
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