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Опубликована афиша тульского проекта «Весна в парках» на март
Фото Алексея Пирязева.

Опубликована афиша тульского проекта «Весна в парках» на март

Туляков ждет много активностей.

«Тульские парки» опубликовали афишу событий на март. Они состоятся в рамках проекта «Весна в парках». Традиционно туляков ждут спортивные мероприятия, детские, концерты, мастер-классы и многое другое.

Подробнее — в афише:

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