Опубликована афиша тульского проекта «Весна в парках» на март

Фото Алексея Пирязева.

«Тульские парки» опубликовали афишу событий на март. Они состоятся в рамках проекта «Весна в парках». Традиционно туляков ждут спортивные мероприятия, детские, концерты, мастер-классы и многое другое.

Подробнее — в афише: