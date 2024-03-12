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«Академия Михайлова» закончила сезон-2023/24
Фото пресс-службы "Академии Михайлова".

«Академия Михайлова» закончила сезон-2023/24

Тульская команда не смогла пройти «Спартак» в 1/8 финала Кубка Харламова.

12 марта «Академия Михайлова» встретилась в третий раз со «Спартаком» в рамках 1/8 финала Кубка Харламова.

На эту игру тренерский штаб туляков внес изменения в состав: на льду появились Дамир Невретдинов, Герман Шуленин и Павел Нестеров.

Игра была активной с самого начала. Тулякам нужно было отыгрываться после двух поражений в Москве. Подопечные Ирека Галявиева перебросали соперника — 14-8, но счёт открыли «спартаковцы» на 15-й минуте встречи.

В втором периоде дважды удалились «михайловцы» и дважды гости, но при игре в неравных составах реализация всех подвела. «Академия Михайлова» в одном из эпизодов забросила, но судьи после видеопросмотра гол отменили. А на 40-й минуте красно-белые забили, увеличив преимущество.

Третий период был жарким. Два удаления туляков привели к пропущенной шайбе. В концовке встречи красно-синие разогнались. Тогда гости получили штраф 2+2, и «академики» реализовали моменты. Сначала Яромир Ермаков забросил с линии ворот, а затем Климентий Шиндяев после вбрасывания точно бросил по воротам.

Финальный штурм тоже был: тренерский штаб туляков снял вратаря, но сравнять счёт не получилось. 3:2 — победа «Спартака».

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