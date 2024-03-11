Самой красивой сотрудницей Центра медицины катастроф стала фельдшер из Плавского района

Центр медицины катастроф Тульской области подвел итоги конкурса на звание «Красавицы ЦМК — 2024». В нем приняли участие более 40 женщин.

Победительницей стала Юлия Пахомкина, фельдшер скорой медицинской помощи подстанции Плавского района.

Сообщается, что Юлия — представитель медицинской династии. Например, ее бабушка почти 45 лет проработала фельдшером ФАПа. Поэтому Юля даже не колебалась при выборе будущей профессии.

Вместе с мужем Павлом, тоже фельдшером скорой помощи, воспитывает двух мальчишек, а в свободное время занимается изготовлением кукол.