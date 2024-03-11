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Самой красивой сотрудницей Центра медицины катастроф стала фельдшер из Плавского района

Самой красивой сотрудницей Центра медицины катастроф стала фельдшер из Плавского района

Юлия Пахомкина стала победительницей конкурса.

Центр медицины катастроф Тульской области подвел итоги конкурса на звание «Красавицы ЦМК — 2024». В нем приняли участие более 40 женщин.

Победительницей стала Юлия Пахомкина, фельдшер скорой медицинской помощи подстанции Плавского района. 

Сообщается, что Юлия — представитель медицинской династии. Например, ее бабушка почти 45 лет проработала фельдшером ФАПа. Поэтому Юля даже не колебалась при выборе будущей профессии.

Вместе с мужем Павлом, тоже фельдшером скорой помощи, воспитывает двух мальчишек, а в свободное время занимается изготовлением кукол.

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