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В Культурном центре «Типография» пройдет прощальная вечеринка
Фото Алексея Пирязева

В Культурном центре «Типография» пройдет прощальная вечеринка

Также в заведении отметят 8 Марта и проведут гаражную распродажу.

КЦ «Типография» объявил дату последней вечеринки. Она состоится 9 марта с особым названием «Конец света». Остальные анонсированные ранее мероприятия, вечеринка, приуроченная к 8 Марта, гаражная распродажа также пройдут в назначенное время. 

Напомним, ранее Культурный центр объявил о закрытии из-за смены собственника арендуемого здания. Им стал застройщик ООО «СЗ «Панорама». Новый собственник разорвал договор с руководством «Типографии» в одностороннем порядке. В документах он сослался на то, что в помещении проводилась скандальная вечеринка, на участников которой составили протоколы по ст. 6.21 Кодекса РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. — Прим. авт.).

Дальнейшие планы на существование проекта не оглашаются.

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сегодня, в 12:45 +2
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