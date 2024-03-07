SHAMAN выпустил клип с сиротами из Тульской области

Скриншот из нового клипа SHAMAN'а.

7 марта певец из Новомосковска Ярослав Дронов, известный по псевдониму SHAMAN, выложил клип на новый трек. Как рассказал музыкант в запрещенной соцсети, песню «Мама» ему подарил Максим Фадеев на день рождения.

— Услышав композицию впервые, сразу подумал про детей, которым некому сказать самое простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас и звучащее на многих языках мира, — написал музыкант.

Для съемок клипа Ярослав приехал в один из детдомов, расположенных в Тульской области. Он провел с ребятами весь день, общался, играл и даже пел с ними. Также Ярослав Дронов отметил, что дети, снявшиеся в клипе, приедут на один из его праздничных концертов в «Крокус Сити Холле».