Соцфонд предупредил туляков о мошенниках

Мошенники постоянно ищут способы обмана граждан, особенно людей старшего возраста. Из-за этого пенсионеры часто сталкиваются с различными манипуляциями и становятся жертвами злоумышленников.
В Соцфонде рассказали тулякам, как обманывают мошенники:
- уточняют, получает ли человек выплаты (пенсию или пособие) и направляют в Социальный фонд разбираться. А для того, чтобы записать на приём, просят сообщить некий «код подтверждения», который придет на телефон;
- распространяют недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны государственных органов;
- распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан с целью сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания;
- недобросовестные юристы навязывают пожилым людям платные услуги.
Пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.
Отделение СФР по Тульской области призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников.
Сотрудники фонда никогда по самостоятельной инициативе не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами.
Если к вам пришли люди и представились работниками Социального фонда — не верьте, это мошенники!
Отделение СФР настоятельно рекомендует жителям региона не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы Отделения СФР, а также МФЦ.
Получить консультацию по социальным вопросам можно через контакт-центр. Операторы круглосуточно отвечают на вопросы о пенсиях, детских пособиях и социальных выплатах по бесплатному федеральному номеру 8 800 1-00000-1.
Для получения личной консультации можно обратиться:
- в клиентскую службу Отделения СФР;
- в электронную приемную СФР, в любое время 24/7;
- на портал Госуслуг.