Соцфонд предупредил туляков о мошенниках

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Жителей региона призывают не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами.

Мошенники постоянно ищут способы обмана граждан, особенно людей старшего возраста. Из-за этого пенсионеры часто сталкиваются с различными манипуляциями и становятся жертвами злоумышленников.

В Соцфонде рассказали тулякам, как обманывают мошенники:

уточняют, получает ли человек выплаты (пенсию или пособие) и направляют в Социальный фонд разбираться. А для того, чтобы записать на приём, просят сообщить некий «код подтверждения», который придет на телефон;

распространяют недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны государственных органов;

распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан с целью сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания;

недобросовестные юристы навязывают пожилым людям платные услуги.

Пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.

Отделение СФР по Тульской области призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников.

Сотрудники фонда никогда по самостоятельной инициативе не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами.

Если к вам пришли люди и представились работниками Социального фонда — не верьте, это мошенники!

Отделение СФР настоятельно рекомендует жителям региона не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы Отделения СФР, а также МФЦ.

Получить консультацию по социальным вопросам можно через контакт-центр. Операторы круглосуточно отвечают на вопросы о пенсиях, детских пособиях и социальных выплатах по бесплатному федеральному номеру 8 800 1-00000-1.

Для получения личной консультации можно обратиться: