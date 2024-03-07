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В комедийном сериале «Наследство» на ТНТ снялся туляк Сергей Степин
Фото предоставлены ТНТ.

В комедийном сериале «Наследство» на ТНТ снялся туляк Сергей Степин

Главные роли в проекте исполнили Александр Робак, Нонна Гришаева и Глеб Калюжный.

Показ сериала «Наследство» стартует 11 марта в 21.00. Это остроумная комедия о том, как деньги влияют на человеческие отношения, от романтических до семейных. Главные роли сыграли Александр Робак, Нонна Гришаева, Глеб Калюжный, Алена Бабенко и другие.

«Наследство» — это не только комедия о семье и о том, как деньги или мечты о них могут поменять людей. Зрителей ждут крутые повороты сюжета благодаря наличию в нем элементов криминального жанра; а главным злодеем истории окажется самый загадочный персонаж. 

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Одну из ролей в сериале сыграл туляк Сергей Степин:

— «Наследство» — это превосходная семейная комедийная история, с потрясающими актерами и сюжетом. В ней Виктор Кузьмин (Александр Робак) возвращается из Италии в Москву, чтобы наладить отношения с женой Татьяной (Нонна Гришаева) и тремя взрослыми детьми, которых он бросил 24 года назад. Но оказывается, никто его дома не ждал: жена прогоняет, дети отворачиваются, пока не узнают, что за 24 года папа умудрился стать миллионером.

В погоне за наследством семья проходит испытание медными трубами, прощает отца, но в последний момент узнаёт, что всё это было спектаклем…

Истиной целью Виктора была не семья, а что именно, думаю, зрителям будет интересно узнать самим, посмотрев наш сериал. К сожалению, роль у меня небольшая, но несмотря на это, я был очень рад и с удовольствием встретился с очаровательной Нонной Гришаевой и великолепной Алёной Бабенко. У нас была замечательная сцена. Такие звезды говорят за себя, ведь они снимаются только в прекрасных и замечательных сериалах. 

Хочу передать большой привет моей родной Туле. В слове «родной» для меня переплетено все: энергетика и сила места, красота природы и тепло людей. Желаю всего самого хорошего и до встречи!

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