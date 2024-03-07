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Из-за выборов тульские школьники на три дня уйдут на дистант

Из-за выборов тульские школьники на три дня уйдут на дистант

На усмотрение администрации образовательного учреждения дистанционное обучение можно будет заменить экскурсиями, походами и прочими активностями.

15 и 16 марта (пятница и суббота), а также в понедельник 18 марта в тех школах, лицеях и гимназиях, где находятся избирательные участки, по решению администрации будут организованы образовательные мероприятия вне школы. Это могут быть экскурсии, походы и др. или дистанционное обучение по расписанию. Об этом сообщило министерство образования Тульской области.

«Образовательные организации проинформируют школьников и их родителей о порядке обучения в дни проведения голосования», — уточняется в сообщении.

Напомним, 15–17 марта в России состоятся выборы Президента РФ. Все три дня с 8 утра до 20 часов вечера на территории Тульской области будут работать 1058 избирательных участков.

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сегодня, в 12:25 −1
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