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В Узловой построят автодорожный путепровод через железнодорожные пути
Фото пресс-службы МЖД.

В Узловой построят автодорожный путепровод через железнодорожные пути

Сооружение заменит переезд, разведет потоки автомобильного и железнодорожного транспорта.

Московская железная дорога, правительство Тульской области и администрация муниципального образования Узловского района подписали соглашение о строительстве путепровода на станции Узловая в районе пересечения Магистральной и Заводской улиц.

Как сообщает пресс-служба МЖД, сооружение заменит переезд, разведет потоки автомобильного и железнодорожного транспорта и повысит пропускную способность дороги.

Переезд в границах станции Узловая относится к категории интенсивных. В сутки его пересекают почти 10 тыс. автомобилей и почти 90 пригородных, пассажирских и грузовых поездов.

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