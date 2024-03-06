В Узловой построят автодорожный путепровод через железнодорожные пути

Фото пресс-службы МЖД.

Московская железная дорога, правительство Тульской области и администрация муниципального образования Узловского района подписали соглашение о строительстве путепровода на станции Узловая в районе пересечения Магистральной и Заводской улиц.

Как сообщает пресс-служба МЖД, сооружение заменит переезд, разведет потоки автомобильного и железнодорожного транспорта и повысит пропускную способность дороги.

Переезд в границах станции Узловая относится к категории интенсивных. В сутки его пересекают почти 10 тыс. автомобилей и почти 90 пригородных, пассажирских и грузовых поездов.