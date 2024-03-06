  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Какие общественные пространства благоустроят в Тульской области в этом году? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Какие общественные пространства благоустроят в Тульской области в этом году?

Какие общественные пространства благоустроят в Тульской области в этом году?

Об этом на брифинге сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.

Благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным, а пространства, которые будут обновлены, выбирают сами жители.

— Основная задача проекта — дать новый импульс развитию муниципалитетов. Благодаря ему появляются новые общественные территории, уютные дворы, современные скверы, парки и набережные, которые меняют облик региона. За последние 8 лет в области было благоустроено более 2000 дворовых территорий и 206 общественных пространств. В прошлом году — 225 дворов, 38 общественных пространств, 9 детских многофункциональных и 5 спортивных площадок, — сказал Олег Дючков.

Так, в Туле появился сквер на улице Кауля. В Донском была благоустроена центральная аллея Комсомольского парка. В Новомосковске завершился второй этап благоустройства парка имени 60-летия СССР. Сегодня увидеть результаты этой работы можно в группе Минстроя во «ВКонтакте», где проходит конкурс видеороликов в рамках «Марафона достижений». Конкурсные работы из регионов ЦФО будут представлены 22 и 25 марта.

В этом году будут реализованы проекты — победители прошлогоднего голосования:

  • сквер «Подкова» в Алексине,
  • зона у воды в Богородицке,
  • пешеходная зона на ул. Октябрьской в мкр. Центральный в Донском,
  • сквер «Знайка» в Ефремове,
  • сквер у школы № 7 в Кимовске,
  • пространство у ДК в пос. Октябрьский (2-й этап),
  • сквер в Новомосковске,
  • сквер в Щекино.

В прошлом году в голосовании приняли участие порядка 110 тысяч человек.

— Как показала практика, рейтинговое голосование — это наиболее эффективный инструмент вовлечения жителей в вопросы благоустройства. Проект позволяет людям участвовать в процессе развития своих городов и поселков, чтобы новые пространства соответствовали их пожеланиям и потребностям, — подчеркнул Олег Дючков.

В рейтинговом голосовании принимает участие 10 городов Тульской области с численностью жителей свыше 20 тыс. человек — Алексин, Богородицк, Донской, Ефремов, Кимовск, Киреевск, Новомосковск, Тула, Узловая, Щекино.

С 15 марта по 30 апреля каждый житель региона старше 14 лет сможет поддержать понравившееся общественное пространство на официальном портале https://71.gorodsreda.ru, авторизовавшись через Госуслуги.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:16 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
общественные пространства

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ завершил первый этап интеграции «Открытие Авто»
ВТБ завершил первый этап интеграции «Открытие Авто»
В Узловой построят автодорожный путепровод через железнодорожные пути
В Узловой построят автодорожный путепровод через железнодорожные пути
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.