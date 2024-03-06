Какие общественные пространства благоустроят в Тульской области в этом году?

Об этом на брифинге сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.

Благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным, а пространства, которые будут обновлены, выбирают сами жители.

— Основная задача проекта — дать новый импульс развитию муниципалитетов. Благодаря ему появляются новые общественные территории, уютные дворы, современные скверы, парки и набережные, которые меняют облик региона. За последние 8 лет в области было благоустроено более 2000 дворовых территорий и 206 общественных пространств. В прошлом году — 225 дворов, 38 общественных пространств, 9 детских многофункциональных и 5 спортивных площадок, — сказал Олег Дючков.

Так, в Туле появился сквер на улице Кауля. В Донском была благоустроена центральная аллея Комсомольского парка. В Новомосковске завершился второй этап благоустройства парка имени 60-летия СССР. Сегодня увидеть результаты этой работы можно в группе Минстроя во «ВКонтакте», где проходит конкурс видеороликов в рамках «Марафона достижений». Конкурсные работы из регионов ЦФО будут представлены 22 и 25 марта.

В этом году будут реализованы проекты — победители прошлогоднего голосования:

сквер «Подкова» в Алексине,

зона у воды в Богородицке,

пешеходная зона на ул. Октябрьской в мкр. Центральный в Донском,

сквер «Знайка» в Ефремове,

сквер у школы № 7 в Кимовске,

пространство у ДК в пос. Октябрьский (2-й этап),

сквер в Новомосковске,

сквер в Щекино.

В прошлом году в голосовании приняли участие порядка 110 тысяч человек.

— Как показала практика, рейтинговое голосование — это наиболее эффективный инструмент вовлечения жителей в вопросы благоустройства. Проект позволяет людям участвовать в процессе развития своих городов и поселков, чтобы новые пространства соответствовали их пожеланиям и потребностям, — подчеркнул Олег Дючков.

В рейтинговом голосовании принимает участие 10 городов Тульской области с численностью жителей свыше 20 тыс. человек — Алексин, Богородицк, Донской, Ефремов, Кимовск, Киреевск, Новомосковск, Тула, Узловая, Щекино.

С 15 марта по 30 апреля каждый житель региона старше 14 лет сможет поддержать понравившееся общественное пространство на официальном портале https://71.gorodsreda.ru, авторизовавшись через Госуслуги.