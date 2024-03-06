Победители чемпионата «Профессионалы-2024»: «Мы мечтаем работать на «Щекиноазоте»!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Он прошел в регионе с 26 февраля по 1 марта в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Соревнования были организованы на площадках 22 колледжей Тульской области. 343 конкурсанта состязались по 46 основным и 5 юниорским компетенциям! Партнерами стали 35 предприятий региона, специалисты которых участвовали в разработке заданий.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко поздравила участников с завершением регионального этапа:

– Сегодня у каждого из вас есть прекрасные примеры: работодателей – социальных партнеров, которые помогали нам проводить чемпионат, ваших родителей и педагогов, которые поддерживали во время конкурсных испытаний. Ваши победы – самая большая радость для них.

Среди победителей чемпионата – студенты Щекинского политехнического колледжа (ЩПК), социального партнера компании «Щекиноазот» по федеральному проекту «Профессионалитет».

Ольга Гусева, зам. директора департамента управления персоналом и социального развития компании «Щекиноазот»:



– «Щекиноазот» второй год принимает участие в чемпионате в качестве индустриального партнера. Мы поддерживаем Щекинский политехнический колледж. Качественная подготовка специалистов невозможна без тесного взаимодействия образования и бизнеса, и такое сотрудничество в рамках чемпионата позволяет как образовательной организации перестроиться, узнать новое о производстве, готовить специалистов на более высоком уровне, так и студентам получить практический опыт на производственных площадках.

Компания «Щекиноазот» ориентирована на молодежь, нам нужны активные, амбициозные профессионалы! И компания готова предложить молодежи все, чтобы ей комфортно работалось: хорошую интересную работу, грамотного квалифицированного наставника, программу развития, конкурентную заработную плату. Мы уверены, что все участники чемпионата в период подготовки к конкурсу проявили максимум усилий и для них это – определенная ступень в своем мастерстве. Я бы даже сказала, – стартап в карьере…



Щекинский политехнический колледж стал одной из площадок проведения регионального этапа чемпионата. И оказался един­ственным в регионе, заявившим о проведении на своей площадке чемпионата по компетенции «Технологии композитов».

Щекинцы состязались в трех компетенциях: «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика», «Технологии композитов». Юниорам вручили сертификаты на участие в профильной смене в Центре поддержки одаренных детей «Созвездие».



Ирина Борисова стала лучшей в компетенции «Лабораторный химический анализ» среди юниоров. На фото с Оксаной Осташко.

14-летняя школьница Ирина Борисова стала победительницей в компетенции «Лабораторный химический анализ» среди юниоров.

– Моя тетя преподает химию в ЩПК, я полюбила этот предмет с первого урока. Каждый день на чемпионате был очень интересным, познакомилась с другими ребятами, так же сильно увлеченными химией.



Андрей Лихоманов – победитель в компетенции «Промышленная автоматика».

19-летний Андрей Лихоманов, студент ЩПК, – победитель в компетенции «Промышленная автоматика»:

– Мне очень интересно изучать новые технологии промышленной автоматики и собирать установки с данной аппаратурой. Чемпионат научил меня тому, что нужно не думать ни о чем постороннем, – только о поставленной задаче. Я очень рад, что стал победителем! После колледжа хочу получить высшее образование и устроиться работать на «Щекиноазот», на этом предприятии – отличные возможности и перспективы для молодежи.

18-летняя Екатерина Васина, студентка ЩПК, стала лучшей в компетенции «Лабораторный химический анализ»:

– Волновалась, так как конкуренция была сильной. Было сложно, но я со всем справилась. К химии я прикипела с детства. Моя мама – химик. И когда в школе началась химия, я поняла, что это – мое. Химия – это наше прошлое, настоящее и будущее, это очень перспективная сфера. Я учусь на химика-технолога, после колледжа продолжу образование в Новомосковском институте РХТУ им. Д. И. Менделеева. И профессиональные планы связываю со «Щекиноазотом».

18-летние Дмитрий Кулиниченко и Вероника Гавжеева – студенты Щекинского политехнического колледжа. Ребята работали в творческом тандеме, и у них все получилось! Дмитрий и Вероника стали победителями в компетенции «Технологии композитов».

Вероника: «Нам понравилось делать полимер. И мы решили поучаствовать в чемпионате как раз в компетенции, связанной с полимерами».

Дмитрий: «Это отличный шанс повысить свою квалификацию в профессиональном плане. Всегда есть к чему стремиться. На чемпионате была очень дружеская обстановка. Мы старались работать в команде, плодотворно. У нас всегда была возможность положиться друг на друга».

Ребята не рассчитывали, что станут победителями конкурса, и своей победе очень рады! Дима и Вероника хотят связать свою профессию именно с композитами, получить высшее образование в ТулГУ, а работать мечтают на «Щекиноазоте».

Победители регионального этапа чемпионата «Профессионалы-2024» смогут воспользоваться отличной возможностью стажироваться в подразделениях компании «Щекиноазот». А в дальнейшем – и трудоустроиться на предприятие.