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В Туле пройдет Урок мужества «Мы Россия»

В Туле пройдет Урок мужества «Мы Россия»

На урок будут приглашены историки, участники СВО, врачи, представители оборонных предприятий, педагоги, студенты и волонтеры

13 марта в Тульском государственном музее оружия состоится Урок мужества «Мы Россия». Мероприятие будет посвящено участникам СВО, и тем, кто оказывает помощь мирным жителям Донбасса.

На урок будут приглашены историки, участники СВО, врачи, представители оборонных предприятий, педагоги, студенты и волонтеры. Будут организованы прямые включения из регионов России, в том числе из новых территорий. В мероприятии примет участие делегация иностранных студентов Всемирного фестиваля молодежи.

Начало мероприятия в 13.00. Прямую трансляцию зрители смогут увидеть на телеканале «Первый Тульский».

Онлайн-трансляции также можно посмотреть на Rutube и ВКонтакте.

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