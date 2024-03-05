Накануне 8 Марта в Туле будут работать семь цветочных ярмарок

В среду, 6 марта, в Туле откроются семь нестационарных цветочных развалов. Согласно официальному документу, размещенному на сайте городской администрации, организаторы должны следить за надлежащим санитарным и противопожарным состоянием территорий и своевременно вывозить мусор. Ярмарки расположатся по следующим адресам:
- ул. Металлургов, у трамвайной остановки «Поликлиника» (нечетная сторона),
- ул. Кутузова, у трамвайной остановки «ДК ТуКЗ» (нечетная сторона),
- ул. Вильямса, у автобусной остановки «Областная больница» (четная сторона),
- ул. Дмитрия Ульянова, д. 1, у троллейбусной остановки «Красноармейский проспект»,
- ул. Первомайская, у троллейбусной остановки «ул. Первомайская» (четная сторона),
- ул. Оборонная, у трамвайной остановки «ул. Кауля»,
- ул. Луначарского, д. 12.