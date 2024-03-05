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Накануне 8 Марта в Туле будут работать семь цветочных ярмарок
Фото из архива Myslo

Накануне 8 Марта в Туле будут работать семь цветочных ярмарок

Одно из ключевых условий для продавцов – поддержание чистоты и порядка на территории.

В среду, 6 марта, в Туле откроются семь нестационарных цветочных развалов. Согласно официальному документу, размещенному на сайте городской администрации, организаторы должны следить за надлежащим санитарным и противопожарным состоянием территорий и своевременно вывозить мусор. Ярмарки расположатся по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, у трамвайной остановки «Поликлиника» (нечетная сторона),
  • ул. Кутузова, у трамвайной остановки «ДК ТуКЗ» (нечетная сторона),
  • ул. Вильямса, у автобусной остановки «Областная больница» (четная сторона),
  • ул. Дмитрия Ульянова, д. 1, у троллейбусной остановки «Красноармейский проспект»,
  • ул. Первомайская, у троллейбусной остановки «ул. Первомайская» (четная сторона),
  • ул. Оборонная, у трамвайной остановки «ул. Кауля»,
  • ул. Луначарского, д. 12.

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Фотограф:
сегодня, в 08:20 0
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