Накануне 8 Марта в Туле будут работать семь цветочных ярмарок

Фото из архива Myslo

Одно из ключевых условий для продавцов – поддержание чистоты и порядка на территории.

В среду, 6 марта, в Туле откроются семь нестационарных цветочных развалов. Согласно официальному документу, размещенному на сайте городской администрации, организаторы должны следить за надлежащим санитарным и противопожарным состоянием территорий и своевременно вывозить мусор. Ярмарки расположатся по следующим адресам: