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В Туле на Губернском катке пройдет ледовое шоу «Для милых дам»
Фото из архива Myslo.

В Туле на Губернском катке пройдет ледовое шоу «Для милых дам»

А после него будет открыто массовое катание под романтические весенние композиции.

8 марта на Губернском катке пройдет ледовое шоу «Для милых дам». Начало в 19.00. Туляки увидят показательные выступления воспитанников областной федерации фигурного катания на коньках. Каждое выступление будет сопровождаться четверостишьями литературных авторов.

Зрители также увидят отрывок из мюзикла «Шахматы» и «Остров сокровищ». Программа продлится 1 час.

В этот день с 10.00 до 15.15 будет открыто массовое катание под романтические весенние композиции. Всем посетительницам катка вручат пряники.

17 марта каток завершит свою работу. Вечерние сеансы в 18.00 и 20.00 традиционно пройдут под музыку тульских диджеев. Состоится розыгрыш призов среди посетителей.

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