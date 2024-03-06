Захватывающее видео: МЧС взрывает лёд на тульской реке

Фото и видео ГУ МЧС России по Тульской области.

Впервые в Тульской области при подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод спасатели проводят взрывные работы на льду.

В МЧС объясняют: подрыв льда нужен, чтобы не допустить ледяных заторов, они могут угрожать мостам в период весеннего половодья. Накануне взрывные работы были проведены в Куркинском районе на реке Дон.

Мероприятия провели сотрудники Центра «Лидер», Тульского спасательного центра МЧС России и регионального спасательного ведомства.

Предварительно спасатели провели подготовку опор мостов, чтобы минимизировать риск их повреждения, произвели установку взрывчатых веществ в ледовый покров для детонации.

Всего будет осуществлен подрыв порядка 20 тысяч квадратных метров ледяных масс русла реки Дон.

