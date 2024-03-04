Тульские молодожены смогут посетить тренинги «Готов к семейной жизни»

С 27 по 30 марта в Тульской области пройдут занятия для вступающих в брак «Готов к семейной жизни». Они проходят в рамках Года семьи.
Обучение будет бесплатным, будущим супругам расскажут о психологии брака, разрешении и недопущении семейных конфликтов.
Занятия регулярно проводятся по инициативе минтруда региона с 2018 года. За это время их посетило более 800 человек.
— Готовность к браку во многом определяет его успех. Полученные на тренинге знания пригодятся молодоженам и помогут им сделать совместную жизнь счастливой и благополучной. Спорные конфликтные ситуации могут возникнуть в любой семье, поэтому важно научиться их конструктивно решать, — сказала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.
Занятия проходят в группах не более 15 человек. Рекомендуется приходить на них парами, но если такой возможности нет, допускается участие одного члена семьи.
Тренинги пройдут в органах ЗАГС Тульской области, адреса и телефоны для записи:
- 27 марта — Тула, улица Советская, д. 47 — телефон: 8 (4872) 24-98-82;
- 27 марта — Узловая, улица Гагарина, д. 27 — телефон: 8 (48731) 6-64-14;
- 29 марта — Донской, микрорайон Центральный, Железнодорожный проезд, д. 4 — телефон: 8 (48746) 5-45-52;
- 29 марта — Новомосковск, улица Октябрьская, д. 23 — телефон: 8 (48762) 7-01-90;
- 30 марта — Богородицк, улица Коммунаров, д. 61 — телефон: 8 (48761) 2-25-01;
- 30 марта — Киреевск, улица Толстого, д. 30 — телефон: 8 (48754) 6-25-61;
- 30 марта — Щекино, улица Советская, д. 26 — телефон: 8 (48751) 5-43-44.