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Тульские молодожены смогут посетить тренинги «Готов к семейной жизни»
Изображение от freepic.diller на Freepik.

Тульские молодожены смогут посетить тренинги «Готов к семейной жизни»

Будущим супругам расскажут о психологии брака, разрешении и недопущении семейных конфликтов.

С 27 по 30 марта в Тульской области пройдут занятия для вступающих в брак «Готов к семейной жизни». Они проходят в рамках Года семьи.

Обучение будет бесплатным, будущим супругам расскажут о психологии брака, разрешении и недопущении семейных конфликтов.

Занятия регулярно проводятся по инициативе минтруда региона с 2018 года. За это время их посетило более 800 человек.

— Готовность к браку во многом определяет его успех. Полученные на тренинге знания пригодятся молодоженам и помогут им сделать совместную жизнь счастливой и благополучной. Спорные конфликтные ситуации могут возникнуть в любой семье, поэтому важно научиться их конструктивно решать, — сказала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Занятия проходят в группах не более 15 человек. Рекомендуется приходить на них парами, но если такой возможности нет, допускается участие одного члена семьи.

Тренинги пройдут в органах ЗАГС Тульской области, адреса и телефоны для записи:

  • 27 марта — Тула, улица Советская, д. 47 — телефон: 8 (4872) 24-98-82;
  • 27 марта — Узловая, улица Гагарина, д. 27 — телефон: 8 (48731) 6-64-14;
  • 29 марта — Донской, микрорайон Центральный, Железнодорожный проезд, д. 4 — телефон: 8 (48746) 5-45-52;
  • 29 марта — Новомосковск, улица Октябрьская, д. 23 — телефон: 8 (48762) 7-01-90;
  • 30 марта — Богородицк, улица Коммунаров, д. 61 — телефон: 8 (48761) 2-25-01;
  • 30 марта — Киреевск, улица Толстого, д. 30 — телефон: 8 (48754) 6-25-61;
  • 30 марта — Щекино, улица Советская, д. 26 — телефон: 8 (48751) 5-43-44.

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