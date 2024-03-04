Тульские молодожены смогут посетить тренинги «Готов к семейной жизни»

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С 27 по 30 марта в Тульской области пройдут занятия для вступающих в брак «Готов к семейной жизни». Они проходят в рамках Года семьи.

Обучение будет бесплатным, будущим супругам расскажут о психологии брака, разрешении и недопущении семейных конфликтов.

Занятия регулярно проводятся по инициативе минтруда региона с 2018 года. За это время их посетило более 800 человек.

— Готовность к браку во многом определяет его успех. Полученные на тренинге знания пригодятся молодоженам и помогут им сделать совместную жизнь счастливой и благополучной. Спорные конфликтные ситуации могут возникнуть в любой семье, поэтому важно научиться их конструктивно решать, — сказала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Занятия проходят в группах не более 15 человек. Рекомендуется приходить на них парами, но если такой возможности нет, допускается участие одного члена семьи.

Тренинги пройдут в органах ЗАГС Тульской области, адреса и телефоны для записи: