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«Ваша дочь попала в ДТП»: мошенник выманил у пенсионерки из Ефремова миллион рублей

«Ваша дочь попала в ДТП»: мошенник выманил у пенсионерки из Ефремова миллион рублей

Подозреваемого ищет полиция.

В Ефремове 77-летняя женщина стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что её дочь стала виновницей ДТП, в результате которого пострадали люди. Мужчина предложил урегулировать ситуацию, возместив «потерпевшим» миллион рублей.

Женщина согласилась и передала курьеру требуемую сумму. Только после этого пенсионерка позвонила дочери и выяснила, что стала жертвой мошенника. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. 

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