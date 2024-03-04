«Ваша дочь попала в ДТП»: мошенник выманил у пенсионерки из Ефремова миллион рублей

В Ефремове 77-летняя женщина стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что её дочь стала виновницей ДТП, в результате которого пострадали люди. Мужчина предложил урегулировать ситуацию, возместив «потерпевшим» миллион рублей.

Женщина согласилась и передала курьеру требуемую сумму. Только после этого пенсионерка позвонила дочери и выяснила, что стала жертвой мошенника. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.