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Поздравьте милых дам и получите шанс выиграть ценный приз

Поздравьте милых дам и получите шанс выиграть ценный приз

«Совет муниципальных образований Тульской области» объявляет старт конкурса «Дарите женщинам стихи!», приуроченного к празднованию Международного женского дня.

Победители получат ценные призы:

  • 1-е место — телевизор Hyundai;
  • 2-е место — умная колонка Яндекс Станция Мини с часами;
  • 3-е место — наушники Huawei Freebuds;

Для участия в конкурсе нужно:

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовать
поздравление с 8 Марта. Главное условие — поздравление должно
содержать стихотворение. Формат поста может быть любым: видеопоздравление с прочтением стихотворения, пост с рисунком или
открыткой, на которых написаны стихи, текстовый пост со
стихотворением и фотографией или картинкой, стихотворные строки
на фото и другое — любое, на что хватит вашей фантазии.

Стихи могут быть собственного сочинения или творчеством другого
автора (только не забудьте указать имя поэта).

Давайте вместе подарим любимым нежным милым женщинам хорошее
настроение в преддверии праздника!

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Не забудьте сопроводить пост хэштегами #ДаритеЖенщинамСтихи71 и
#СМО71. Без хэштегов ваш пост не будет виден организаторам
конкурса и не попадет в список участников розыгрыша призов.
Проверьте, чтобы на время проведения конкурса ваша страница была
открыта, иначе пост не будет виден.

Также традиционные условия участия в конкурсе: быть подписанными
на страницу Ассоциации «СМО Тульской области» в социальной сети «ВКонтакте» и сделать репост анонса конкурса (https://vk.com/wall-192834114_5961).

Сроки проведения конкурса: 4 — 10 марта. Победитель будет определен 11 марта с помощью генератора случайных чисел.

Участвуйте сами и приглашайте участвовать друзей!

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь
https://smo71.ru/pozdravte-milyx-dam-i-poluchite-shans-vyigrat-cennyj-priz.html

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