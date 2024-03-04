Поздравьте милых дам и получите шанс выиграть ценный приз

Победители получат ценные призы:

1-е место — телевизор Hyundai;

2-е место — умная колонка Яндекс Станция Мини с часами;

3-е место — наушники Huawei Freebuds;

Для участия в конкурсе нужно:

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовать

поздравление с 8 Марта. Главное условие — поздравление должно

содержать стихотворение. Формат поста может быть любым: видеопоздравление с прочтением стихотворения, пост с рисунком или

открыткой, на которых написаны стихи, текстовый пост со

стихотворением и фотографией или картинкой, стихотворные строки

на фото и другое — любое, на что хватит вашей фантазии.

Стихи могут быть собственного сочинения или творчеством другого

автора (только не забудьте указать имя поэта).

Давайте вместе подарим любимым нежным милым женщинам хорошее

настроение в преддверии праздника!

Не забудьте сопроводить пост хэштегами #ДаритеЖенщинамСтихи71 и

#СМО71. Без хэштегов ваш пост не будет виден организаторам

конкурса и не попадет в список участников розыгрыша призов.

Проверьте, чтобы на время проведения конкурса ваша страница была

открыта, иначе пост не будет виден.

Также традиционные условия участия в конкурсе: быть подписанными

на страницу Ассоциации «СМО Тульской области» в социальной сети «ВКонтакте» и сделать репост анонса конкурса (https://vk.com/wall-192834114_5961).

Сроки проведения конкурса: 4 — 10 марта. Победитель будет определен 11 марта с помощью генератора случайных чисел.

Участвуйте сами и приглашайте участвовать друзей!

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь

https://smo71.ru/pozdravte-milyx-dam-i-poluchite-shans-vyigrat-cennyj-priz.html