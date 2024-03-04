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Где в Туле отключат свет 5 марта

Где в Туле отключат свет 5 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • пр-т Ленина, 33,
  • ул. 1-я Трубная, 12-20 (чётн.),
  • ул. Болдина, 32-44 (чётн.), 44, 47-а, 50,
  • ул. Самокатная, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • ул. Лермонтова, 15-27 (нечётн.), 22-32 (чётн.), 15-а, 18-а,
  • ул. Лучевая, 5,
  • ул. Серебровская, 16-а, 59,
  • ул. Яблочкова, 1-а,
  • ул. Кирова, 184-а, 184-б,
  • ул. Немцова, 5-б,
  • ул. 2-я трубная, 20,
  • Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 4-16 (чётн.), 20, 22
  • ул. Бункерная, 1-32 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 14,
  • ул. Копровая, 13, 14,
  • ул. Сортировочная, 11, 12,
  • ул. Разливочная, 14, 15,
  • ул. Кутузова, 177, 179, 181,
  • ул. Дачная, 11-22,
  • дер. Ивановка: ул. Альпийская,
  • ул. Чукотская,
  • ул. Ивановская,
  • ул. Холостова,
  • ул. Архангельская,
  • ул. Венёвская,
  • пос. Косая Гора: ул. Советская, 2-34 (чётн.), 1-35 (нечётн.),
  • ул. Металлургов, 1-27 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28, 28-а, 30,
  • Орловское шоссе, 86-146 (чётн.),
  • пос. Скуратово: пос. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15, 27-37, 57-69, 75-91 (нечётн.), 18-28, 32-96 (чётн.),
  • ул. Кирпичная, 17-29 (нечётн.), 16-30 (чётн.), 19-а, 25/1, 25/2, 27-а, 29, 33, 34, 34-б, 35, 36, 37-а,
  • ул. Подгорная, 15-65 (нечётн.), 14-40 (чётн.), 17-а, 20-а, 20-б, 29-а, 30-а, 37/1,
  • ул. Садовая, 5-19 (нечётн.), 6-18 (чётн.), 12-а, 19-а, 19-б, 31, 33, 35, 43, 43-а, 45, 45-а, 47, 49, 51, 51-а, 67, 69,
  • ул. Шоссейная, 25-33 (нечётн.), 32-40 (чётн.), 7-а, 19, 17, 21, 23, 25-а, 34-а, 36-а, 40-а, 42-а, 44,
  • ул. Асфальтная, 36-48 (чётн.), 41-65 (нечётн.), 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 33, 37, 39.

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