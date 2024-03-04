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Экс-начальник тульского подразделения АО «РЖД» оказался взяточником и аферистом
Фото из архива Myslo

Экс-начальник тульского подразделения АО «РЖД» оказался взяточником и аферистом

За совершение преступлений мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима и крупному штрафу.

Прокуратура Привокзального района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего туляка. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным ведомства, c декабря 2020 по май 2021 года начальник структурного подразделения ОАО «РЖД» получил от руководителя коммерческой фирмы 769 тысяч рублей за использование спецтехники, принадлежащей ОАО «РЖД». Позже злоумышленник предложил знакомому избежать наказания за незаконную продажу щебня и взял за эту «услугу» 300 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима, на пять лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях. Кроме того, осужденный должен будет выплатить штраф – 3,63  млн рублей.

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сегодня, в 22:29 +3
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