  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки смогут купить имущество должников стоимостью свыше 38 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки смогут купить имущество должников стоимостью свыше 38 млн рублей
Фото pixabay.com

Туляки смогут купить имущество должников стоимостью свыше 38 млн рублей

Ближайшие торги пройдут 14 и 25 марта. Среди лотов – квартиры, дома, автомобили и столовая.

Управление ФССП России по Тульской области анонсировало аукционы по продаже арестованного имущества. Первый пройдёт 14 марта в 11.00. Среди лотов – жилой дом в Плавске, нежилое помещение в Туле, комната в трёхкомнатной квартире в Новомосковске, квартиры в Туле, Алексине, Ефремове и других райцентрах.

Второй аукцион пройдёт 25 марта, в то же время. На торги выставлены автомобили Peugeot 308, «Лада Гранта» «Лада Калина» квартира в Ефремове, земельные участки в Туле, Алексине и Кимовске, гараж в Богородицке и столовая в Щекинском районе.

Общая стоимость реализуемого имущества – более 38 млн рублей. Заявки на участие в аукционах с документами, подписанными электронной подписью, принимаются здесь до 12 и 21 марта соответственно.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыаукционпродажа имущества должников
Место
Тульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Банк России проводит для туляков занятия по финансовой грамотности
Банк России проводит для туляков занятия по финансовой грамотности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.