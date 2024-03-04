Туляки смогут купить имущество должников стоимостью свыше 38 млн рублей

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Управление ФССП России по Тульской области анонсировало аукционы по продаже арестованного имущества. Первый пройдёт 14 марта в 11.00. Среди лотов – жилой дом в Плавске, нежилое помещение в Туле, комната в трёхкомнатной квартире в Новомосковске, квартиры в Туле, Алексине, Ефремове и других райцентрах.

Второй аукцион пройдёт 25 марта, в то же время. На торги выставлены автомобили Peugeot 308, «Лада Гранта» «Лада Калина» квартира в Ефремове, земельные участки в Туле, Алексине и Кимовске, гараж в Богородицке и столовая в Щекинском районе.

Общая стоимость реализуемого имущества – более 38 млн рублей. Заявки на участие в аукционах с документами, подписанными электронной подписью, принимаются здесь до 12 и 21 марта соответственно.