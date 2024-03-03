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В Тульской области нашли источник загрязнения реки Веневка
Фото: https://vk.com/ecozaschita.

В Тульской области нашли источник загрязнения реки Веневка

Специалисты отобрали пробы воды.

К экологам обратились жители Венева с жалобой на загрязнение реки Веневки, впадающей в Осетр. По словам местных жителей, от воды в месте загрязнения исходит зловонный запах.

Представители «Экологической защиты» совместно с сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии региона, прокуратуры и администрации Веневского района, а также членами общественного совета города и неравнодушными жителями выехали на место.

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— Территория вокруг сильно заболочена. В ходе дальнейшего обследования местности мы нашли и место, откуда берет начало этот зловонный ручей. Прямо из-под земли с достаточно сильным напором на поверхность вытекают стоки с точно таким же неприятным запахом, — рассказал председатель комиссии по экологии Общественной палаты региона, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

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Специалисты отобрали пробы воды в месте, где мутная жижа попадает в Веневку, а также ниже и выше по течению реки.

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По результатам исследования проб будут определены масштабы загрязнения водного объекта. На данный момент надзорные органы выясняют, кому принадлежит источник загрязнения реки.

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