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Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе «Семья года»
Изображение от pressfoto на Freepik.

Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе «Семья года»

Заявки принимаются до 10 апреля.

В Тульской области проводится конкурс — фестиваль «Семья года». Цель — пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Конкурс проводится среди семей региона, члены которых являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории Тульской области, состоят в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, воспитывают детей.

Конкурс проводится по шести номинациям:

  • «Многодетная семья». В данной номинации принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) троих и более детей, в том числе приемных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области;
  • «Молодая семья». Номинация для семей, зарегистрировавших брак в органах ЗАГС, имеющих стаж супружеской жизни не менее трех лет, воспитывающих одного и более детей, в том числе приемных, возраст супругов не более 35 лет. Они должны заниматься общественно полезной трудовой или творческой деятельностью, уделять большое внимание занятиям физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;
  • «Сельская семья». В данной номинации принимают участие семьи, проживающие в сельской местности (жители муниципального образования город Тула в данной номинации не принимают участие);
  • «Золотая семья России». Участниками в данной номинации являются семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке, не менее 30 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного долголетия;
  • «Семья — хранитель традиций». В данной номинации принимают участие семьи — хранители национальных и культурных традиций, исторической памяти, включая кочевые семьи и семьи, составляющие профессиональные династии.
  • «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида». В данной номинации принимают участие семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (возраст ребенка-инвалида до 17 лет включительно), а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области.

Конкурс проводится в три этапа:

  • первый пройдет с 11 марта по 21 апреля,
  • второй — с 22 апреля по 19 мая,
  • третий — с 7 по 9 июня 2024 года.

Для участия в срок до 10 апреля 2024 года семьи должны предоставить все документы. Подробнее на сайте администрации Тулы или по тел. 55-43-75.

Организаторы конкурса — министерство труда и социальной защиты Тульской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов региона, общественными организациями. 

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