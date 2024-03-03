«Тулица» в пятой партии уступила «Динамо-Метар»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулячкам немного не хватило до победы.

Накануне в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» в рамках 23 тура Суперлиги сыграла с челябинским «Динамо-Метар». Наша команда уступила со счетом 2:3 (25:21, 25:20, 20:25, 25:27, 14:16).

Статистика игры:

Главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев подвел итоги матча:

— Думаю, что немножко подустали. Ослабили подачу, начали ошибаться в элементарных вещах. Не хватило атаки. В пятой партии не забили мячи те, которые должны были забивать.

Следующий матч тулячки проведут в Казани — 9 марта сыграют против «Динамо-Ак Барс».