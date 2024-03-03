Тулячки рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта

Фото Дмитрия Дзюбина.

Самый желанный подарок на 8 Марта — цветы, о букетах мечтают 3 из 10 жительниц Тулы. На втором месте — путешествия (15% опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в Женский день. 5% мечтают о драгоценностях. 4% — о девайсах и гаджетах. Не нужны знаки внимания 8 Марта только 2% женщин.

Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы (55% опрошенных). 13% опрошенных рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 11%. 5% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги. Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая.

