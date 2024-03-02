Тулу накрыл густой туман

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа местами на территории Тульской области сохранится туман с видимостью 200-500 м.

Туман — одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего — обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.