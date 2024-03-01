Погода в Туле 2 марта: от заморозков до 3 градусов тепла

Фото из архива Myslo

В субботу в регионе будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, до восьми метров в секунду. Температура ночью – от -7 до -2, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.