Банк России нашел в Тульской области 10 нелегальных ломбардов

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По данным тульского отделения Центробанка, в минувшем году в регионе было обнаружено 10 нелегальных участников финансового рынка. Все они обладали признаками нелегального кредитора и были внесены в предупредительный список регулятора.

Уточняется, что эти организации работали под вывесками ломбардов и незаконно выдавали займы под залог имущества. По закону ломбардом может быть только юридическое лицо – граждане и индивидуальные предприниматели не вправе предлагать такие услуги.

Также была обнаружена сеть комиссионок по скупке электроники и бытовой техники, которые покупали у туляков вещи «с правом обратного выкупа». На деле же такие организации могут продать чужое имущество в любой момент, потому что юридически оно залогом не является. В ломбарде клиенту обязаны выдать залоговый билет, а в комиссионке оформляют договор комиссии или купли-продажи.

Всего в 2023 году Банк России выявил на рынке финансовых услуг 5735 «нелегалов» – на 15,5% больше, чем годом ранее. При этом, согласно статистике, «срок жизни» таких проектов сократился, а «средний чек» – уменьшился.