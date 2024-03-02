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«Профессионалы-2024»: подведены итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата

«Профессионалы-2024»: подведены итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата

За звание лучших боролись почти 350 конкурсантов.

Соревнования проходили с 26 февраля по 1 марта на площадках 22 колледжей Тульской области. 343 конкурсанта состязались по 46 основным и 5 юниорским компетенциям. Оценивали мастерство участников более 450 экспертов. 
 
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Министр образования Тульской области Оксана Осташко поздравила участников с завершением регионального этапа.
 
- Желаю вам оставаться верными выбору своей профессии, жизненного и профессионального пути. Сегодня у каждого из вас есть прекрасные примеры: работодателей – социальных партнеров, которые помогали нам проводить чемпионат, ваших родителей и педагогов, которые поддерживали во время конкурсных испытаний. Они вкладывают в вас частицу своей души, и ваши победы – самая большая радость для них.
 
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Победители получили дипломы и сертификаты о стажировках на предприятиях. Юниорам вручили сертификаты на участие в профильной смене в Центре поддержки одаренных детей «Созвездие».
Партнерами регионального этапа стали 35 предприятий региона, специалисты которых участвовали в разработке заданий.
 
По итогам региональных соревнований 61 конкурсант сможет принять участие в итоговом (межрегиональном) этапе. Около 300 участников получили предложения о стажировке или трудоустройстве на предприятиях-партнерах.

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Автор:
сегодня, в 18:59 0
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