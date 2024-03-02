«Профессионалы-2024»: подведены итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата

Соревнования проходили с 26 февраля по 1 марта на площадках 22 колледжей Тульской области. 343 конкурсанта состязались по 46 основным и 5 юниорским компетенциям. Оценивали мастерство участников более 450 экспертов.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко поздравила участников с завершением регионального этапа.

- Желаю вам оставаться верными выбору своей профессии, жизненного и профессионального пути. Сегодня у каждого из вас есть прекрасные примеры: работодателей – социальных партнеров, которые помогали нам проводить чемпионат, ваших родителей и педагогов, которые поддерживали во время конкурсных испытаний. Они вкладывают в вас частицу своей души, и ваши победы – самая большая радость для них.

Победители получили дипломы и сертификаты о стажировках на предприятиях. Юниорам вручили сертификаты на участие в профильной смене в Центре поддержки одаренных детей «Созвездие».

Партнерами регионального этапа стали 35 предприятий региона, специалисты которых участвовали в разработке заданий.



По итогам региональных соревнований 61 конкурсант сможет принять участие в итоговом (межрегиональном) этапе. Около 300 участников получили предложения о стажировке или трудоустройстве на предприятиях-партнерах.