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Ефремовцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу алкоголя из магазина
Изображение от pvproductions на Freepik

Ефремовцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу алкоголя из магазина

Мужчина задержан.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» обратилась директор одного из сетевых магазинов. Женщина сообщила, что из торгового зала, расположенного на улице Строителей, была совершена кража алкогольной продукции.

В ходе проведения оперативных мероприятий и при просмотре записей с камер видеонаблюдения был установлен ранее судимый и нигде не работающий 36-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. От него получены признательные показания.

В настоящее время дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Автор:
сегодня, в 17:58 0
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