Ефремовцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу алкоголя из магазина

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» обратилась директор одного из сетевых магазинов. Женщина сообщила, что из торгового зала, расположенного на улице Строителей, была совершена кража алкогольной продукции.

В ходе проведения оперативных мероприятий и при просмотре записей с камер видеонаблюдения был установлен ранее судимый и нигде не работающий 36-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. От него получены признательные показания.

В настоящее время дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.