Тульская прокуратура: автобусы № 8 не доезжали до конечной остановки

Фото Алексея Пирязева.

За это нарушение перевозчик выплатит штраф.

Туляк пожаловался в прокуратуру Привокзального района на то, что автобус № 8 высаживает пассажиров в неустановленных местах. Ведомство провело проверку.

Выяснилось, что в нарушение требований законодательства конечные остановки автобусов производились в непредусмотренных для стоянки местах. Хотя конечный пункт — «Автостанция Восточная».

Прокуратура внесла руководителю транспортной компании ООО «Ирбис» представление. Указанные нарушения устранены. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров). Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.