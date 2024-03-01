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Тульская прокуратура: автобусы № 8 не доезжали до конечной остановки
Фото Алексея Пирязева.

Тульская прокуратура: автобусы № 8 не доезжали до конечной остановки

За это нарушение перевозчик выплатит штраф.

Туляк пожаловался в прокуратуру Привокзального района на то, что автобус № 8 высаживает пассажиров в неустановленных местах. Ведомство провело проверку. 

Выяснилось, что в нарушение требований законодательства конечные остановки автобусов производились в непредусмотренных для стоянки местах. Хотя конечный пункт — «Автостанция Восточная».

Прокуратура внесла руководителю транспортной компании ООО «Ирбис» представление. Указанные нарушения устранены. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров). Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.

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сегодня, в 14:20 +1
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