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Алексинская усадьба в Колосово вошла в 7 самых эффектных «заброшек» России
Фото Дмитрия Дзюбина.

Алексинская усадьба в Колосово вошла в 7 самых эффектных «заброшек» России

Усадьба Пасхалова-Черткова сейчас в запустении.

Эксперты сервиса путешествий tutu нашли семь красивых заброшенных усадеб в разных регионах России. Они разрушены, но хранят еще следы былого величия. В топ-7 вошла и усадьба в готическом стиле в селе Колосово Алексинского района. Когда-то она была роскошной: там били фонтаны, а в парк с липовой аллеей вела лестница с видом на судоходную Оку. 

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Главный дом был построен во второй половине XIX века Александром Чертковым. Впоследствии у усадьбы появился новый владелец — Клавдий Пасхалов, человек обеспеченный, хозяйственный и неординарный. В его доме, как говорят, даже была отдельная комната для кошек. После смерти Пасхалова усадьбу разграбили, она страдала от пожаров. 

Сейчас готический замок Чертковых-Пасхаловых номинально принадлежит Алексинскому колледжу, в котором учат на метеорологов. От великолепной некогда усадьбы почти ничего не осталось.

Здесь можно посмотреть фоторепортаж Дмитрия Дзюбина из усадьбы. А здесь — прочитать потрясающий рассказ тульского путешественника Дмитрия Койды. 

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сегодня, в 14:10 +2
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Тульская область
 

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