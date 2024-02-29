Алексинская усадьба в Колосово вошла в 7 самых эффектных «заброшек» России

Фото Дмитрия Дзюбина.

Эксперты сервиса путешествий tutu нашли семь красивых заброшенных усадеб в разных регионах России. Они разрушены, но хранят еще следы былого величия. В топ-7 вошла и усадьба в готическом стиле в селе Колосово Алексинского района. Когда-то она была роскошной: там били фонтаны, а в парк с липовой аллеей вела лестница с видом на судоходную Оку.

Главный дом был построен во второй половине XIX века Александром Чертковым. Впоследствии у усадьбы появился новый владелец — Клавдий Пасхалов, человек обеспеченный, хозяйственный и неординарный. В его доме, как говорят, даже была отдельная комната для кошек. После смерти Пасхалова усадьбу разграбили, она страдала от пожаров.

Сейчас готический замок Чертковых-Пасхаловых номинально принадлежит Алексинскому колледжу, в котором учат на метеорологов. От великолепной некогда усадьбы почти ничего не осталось.

Здесь можно посмотреть фоторепортаж Дмитрия Дзюбина из усадьбы. А здесь — прочитать потрясающий рассказ тульского путешественника Дмитрия Койды.