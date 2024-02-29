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Как выглядит сейчас новое общественное пространство в Учетном переулке

Как выглядит сейчас новое общественное пространство в Учетном переулке

Посмотрите, какая красота намечается.

В апреле 2023 года мы писали, что Учетный переулок, который соединяет проспект Ленина с кластером «Октава» и закольцовывает пешеходный маршрут по историческому центру Тулы, будет благоустроен.

https://img.myslo.ru/Contents/07/65/44f7-a145-4b02-8513-79106a7bfa41/db6f5728-2b99-4f03-b4db-fd17d15e6d45.jpg

Минувшей осенью в переулке начали укладку плит и подготовку к монтажу малых архитектурных форм. Здесь обустроили дороги и тротуары, установили новое освещение, световые рамки, объекты МАФ, лавочки, модули для цветов, картинную галерею, интерактивные устройства и фотозоны.

Работы были завершены в конце прошлого года. Мы побывали на месте и зафиксировали эту красоту. 

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