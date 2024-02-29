Как выглядит сейчас новое общественное пространство в Учетном переулке

В апреле 2023 года мы писали, что Учетный переулок, который соединяет проспект Ленина с кластером «Октава» и закольцовывает пешеходный маршрут по историческому центру Тулы, будет благоустроен.

Минувшей осенью в переулке начали укладку плит и подготовку к монтажу малых архитектурных форм. Здесь обустроили дороги и тротуары, установили новое освещение, световые рамки, объекты МАФ, лавочки, модули для цветов, картинную галерею, интерактивные устройства и фотозоны.

Работы были завершены в конце прошлого года. Мы побывали на месте и зафиксировали эту красоту.