Кредитные каникулы и списание долгов: Президент рассказал о поддержке регионов и бизнеса

Тезисы Президента:

«Доля отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке должна увеличиться за 6 лет в 1,5 раза».

«Несырьевой неэнергетический экспорт РФ должен увеличиться за 6 лет на две трети».

«Нужно стремиться к модернизации ИИ и улучшению цифровых библиотек. Выделим на это 9 млрд рублей».

«Россия должна к 2030 году должна войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов».

«Дополнительно запустить 50 инженерных школ, расширив эту программу».

«Доля обрабатывающей промышленности должна быть увеличена на 40%. Кроме того, нужно внедрять цифровые технологии в управление, чтобы повысить производительность труда».

«Промышленная ипотека получит 120 млрд рублей. Фонд развития промышленности — 300 млрд рублей. Производство и выпуск приоритетных продуктов — 200 млрд рублей».

«РФ не должна производить все, но надо нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов».

«К 2030 году объем инвестиций в ключевых областях должен прибавить 70%».

Также изменения анонсировали в сфере бизнеса. Президент подчеркнул, что вкладывать ресурсы нужно в Россию:

— Думать не как выводить, а вкладывать в регионы, чтобы у нас была сильная суверенная страна. Никому не позволено переступать закон и использовать его в своих целях. Призвание власти помогать предпринимателям, которые создают рабочие места.

«Проработать амнистии в отношении некрупных компаний, которые использовали схемы «дробления» бизнеса».

«Работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов».

«Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории».

«С 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения».

Кроме того, Президент поручил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетам и кредитам, а также разработать ряд мер поддержки субъектов федерации.