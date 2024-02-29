Кредитные каникулы и списание долгов: Президент рассказал о поддержке регионов и бизнеса

Тезисы Президента:
- «Доля отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке должна увеличиться за 6 лет в 1,5 раза».
- «Несырьевой неэнергетический экспорт РФ должен увеличиться за 6 лет на две трети».
- «Нужно стремиться к модернизации ИИ и улучшению цифровых библиотек. Выделим на это 9 млрд рублей».
- «Россия должна к 2030 году должна войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов».
- «Дополнительно запустить 50 инженерных школ, расширив эту программу».
- «Доля обрабатывающей промышленности должна быть увеличена на 40%. Кроме того, нужно внедрять цифровые технологии в управление, чтобы повысить производительность труда».
- «Промышленная ипотека получит 120 млрд рублей. Фонд развития промышленности — 300 млрд рублей. Производство и выпуск приоритетных продуктов — 200 млрд рублей».
- «РФ не должна производить все, но надо нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов».
- «К 2030 году объем инвестиций в ключевых областях должен прибавить 70%».
Также изменения анонсировали в сфере бизнеса. Президент подчеркнул, что вкладывать ресурсы нужно в Россию:
— Думать не как выводить, а вкладывать в регионы, чтобы у нас была сильная суверенная страна. Никому не позволено переступать закон и использовать его в своих целях. Призвание власти помогать предпринимателям, которые создают рабочие места.
- «Проработать амнистии в отношении некрупных компаний, которые использовали схемы «дробления» бизнеса».
- «Работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов».
- «Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории».
- «С 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения».
Кроме того, Президент поручил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетам и кредитам, а также разработать ряд мер поддержки субъектов федерации.
- «Необходимо снизить долговую нагрузку субъектов РФ. Это сохранит им примерно 200 млрд руб. ежегодно. Сэкономленные средства должны быть направлены на инвестиции».
- «Более 2 тысячам муниципалитетов окажут финансовую поддержку».