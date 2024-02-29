  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Кредитные каникулы и списание долгов: Президент рассказал о поддержке регионов и бизнеса - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Кредитные каникулы и списание долгов: Президент рассказал о поддержке регионов и бизнеса

Кредитные каникулы и списание долгов: Президент рассказал о поддержке регионов и бизнеса

Владимир Путин вынес ряд предложений по развитию финансовой поддержки различных отраслей.

Тезисы Президента: 

  • «Доля отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке должна увеличиться за 6 лет в 1,5 раза». 
  • «Несырьевой неэнергетический экспорт РФ должен увеличиться за 6 лет на две трети». 
  • «Нужно стремиться к модернизации ИИ и улучшению цифровых библиотек. Выделим на это 9 млрд рублей».
  • «Россия должна к 2030 году должна войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов». 
  • «Дополнительно запустить 50 инженерных школ, расширив эту программу».
  • «Доля обрабатывающей промышленности должна быть увеличена на 40%. Кроме того, нужно внедрять цифровые технологии в управление, чтобы повысить производительность труда». 
  • «Промышленная ипотека получит 120 млрд рублей. Фонд развития промышленности — 300 млрд рублей. Производство и выпуск приоритетных продуктов — 200 млрд рублей». 
  • «РФ не должна производить все, но надо нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов». 
  • «К 2030 году объем инвестиций в ключевых областях должен прибавить 70%».

Также изменения анонсировали в сфере бизнеса. Президент подчеркнул, что вкладывать ресурсы нужно в Россию:

— Думать не как выводить, а вкладывать в регионы, чтобы у нас была сильная суверенная страна. Никому не позволено переступать закон и использовать его в своих целях. Призвание власти помогать предпринимателям, которые создают рабочие места.

  • «Проработать амнистии в отношении некрупных компаний, которые использовали схемы «дробления» бизнеса».
  • «Работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов».
  • «Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории».
  • «С 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения».

Кроме того, Президент поручил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетам и кредитам, а также разработать ряд мер поддержки субъектов федерации. 

  • «Необходимо снизить долговую нагрузку субъектов РФ. Это сохранит им примерно 200 млрд руб. ежегодно. Сэкономленные средства должны быть направлены на инвестиции». 
  • «Более 2 тысячам муниципалитетов окажут финансовую поддержку». 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:52 −2
Другие статьи по темам
Событие
послание федеральному собранию
Люди
Владимир Путин
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексинская усадьба в Колосово вошла в 7 самых эффектных «заброшек» России
Алексинская усадьба в Колосово вошла в 7 самых эффектных «заброшек» России
Снято в Тульской области: на СТС покажут криминальную комедию с Виктором Добронравовым «Инспектор Гаврилов»
Снято в Тульской области: на СТС покажут криминальную комедию с Виктором Добронравовым «Инспектор Гаврилов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.