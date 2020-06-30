Усадьба в Колосово Алексинского района

Дмитрий Койда Вы только представьте, в Тульской губернии был самый настоящий замок! И про его живописные руины, конечно же, был гульбарий... Было это 10 лет назад. Представляете, во что может превратиться заброшенная усадьба за такой срок? В общем приглашаем на печальную экскурсию. Нашим гидом будет тульский путешественник льский путешественник Дмитрий Койда. Больше спасибо ему за этот правдивый репортаж.

«Мелкая причина порождает крупные развалины." Леонардо да Винчи



Готический замок в Колосово Алексинского района в некоторых рейтингах входит в десятку лучших заброшенных усадеб России.

От Тулы до нужного объекта ехать примерно 75 километров. Сначала до города Алексин далее 6 км до Колосово. Это место расположено недалеко от реки Ока практически на границе Тульской и Калужской областей.

На территорию замка можно было легко попасть все последние годы, но в феврале 2020 года постройку обнесли высоким забором и повесили объявление о том, что на объекте культурного наследия регионального значения будут проводиться противоаварийные работы.

Нужную дверцу в заборе я всё же нашёл и смог полазить по руинам былого величия. Сейчас там всё находится в печальном состоянии — нет потолка, многих стен и даже отсутствует пол. Виной этому не только время, но к сожалению и сами люди.

Чтобы представить как здесь всё было давайте вернёмся в прошлое. Вот что пишет некая дворянка Екатерина Алексеевна Сабанеева в своих «Воспоминания о былом»: «Поселки по Оке отодвигались далеко от русла реки, вероятно, вследствие ея широкаго разлива в весеннее время, и помещичьи усадьбы были редки над Окою; разве-разве появлялись оне на ея кручах, где река во время разлива не могла приносить вреда: эти усадьбы были самыя живописныя. 1 Увядающая готика Тульской губернии

Я помню таковую в Тарусском уезде — сельцо Колосово Чертковых (Сельцо Колосово в 1830-х годах принадлежало Александру Дмитриевичу Черткову. В Москве было два Черткова, оба Александра и оба Дмитриевичи. Тарусскаго помещика Александра Дмитриевича называли Денежным, ибо у него был дом в Денежном переулке в Москве. Он был женат на княжне Софье Павловне Мещерской. Другой Александр Дмитриевич Чертков был Московским предводителем дворянства и был женат на графине Чернышевой): оно поражало своим местоположением.

Но усадьба эта была не очень старинная; архитектура барскаго дома могла быть отнесена к характеру построек времен Императора Александра I: балкон представлял ротонду с колоннадой под куполом. Сидим мы, бывало, летом на этом балконе после поздняго обеда (у Чертковых обедывали по-английски — часов в шесть) и любуемся Окой. Она разлилась широко внизу густого парка, а противоположный берег реки представляет равнину зеленых лугов; вдали на горизонте, освещенный закатом солнца, в розовом свете его последних лучей, является, как на ладонке, хорошенький уездный городок Алексин Тульской губернии.

Этот городок, с группой строений и церквей на полугоре, давал жизнь и особую прелесть ландшафту. Но я бывала в Колосове в 1839 году и помню его во всем блеске затей, вывезенных тогда под впечатлением недавней поездки Чертковых за границу; древния же усадьбы в нашем Тарусском уезде строились скорее внутри уезда, по берегам рек, менее значительных, чем судоходная Ока».

Основные работы по благоустройству усадьбы и созданию прекрасного ландшафтного парка были проведены уже сыном Александра Дмитриевича. О нём известно лишь, что он был камер-юнкером и являлся попечителем калужских богоугодных заведений. Некоторое время работал переводчиком в главном архиве министерства иностранных дел (г. Москва). В 1860-е годы был Предводителем тарусского дворянства, имел титул коллежского советника. Вот он Чертков Дмитрий Александрович (1824–1872). Был последним из рода Чертковых кто владел имением.

После смерти Черткова Д.А. усадьба переходит к Пасхалову Клавдию Никандровичу (1843–1924) — русский православный писатель и публицист, общественный деятель. Член Русского Собрания. Почётный член Русского Монархического союза. Был противником столыпинской аграрной реформы и буржуазных преобразований, полагая, что разрушение крестьянской общины и развитие капиталистических отношений ведет к разрушению традиционных устоев с катастрофическими последствиями.

В 1890-е годы Пасхалов перестроил усадьбу в псевдоготическом духе. На месте старого классицистического чертковского дома появляется новое, «готическое» здание. На смену ампирным колоннам пришли высокая угловая башня, стрельчатые окна и зубчатые парапеты. Внешний облик сооружения отражает уже не пассивное, рядившееся в эклектические одежды воспоминание о прошлом, а вдохновенное архитектурное мечтание о вечном царстве красоты.

По сравнению с ампирными флигелями облик дома кажется особенно светлым и одухотворенным, но в то же время цельным, не разрушающим гармонию ансамбля. Главного фасада в привычном понимании здесь нет, и архитектурный замысел раскрывается только в процессе движения по интерьерам, парку и парадному двору.

Целой системой пилонов и пинаклей выделен парковый фасад, к которому ведет парадная лестница с видовыми площадками, бассейном и фонтанами. Кульминацией свободной композиции здания является угловой башнеобразный объем, объединяющий живописно распределенные архитектурные массы, в число которых первоначально входила также одноэтажная пристройка зимнего сада. Соединявшая дом с восточным флигелем, она резко усиливала реализм общего архитектурного решения.

Интерьеры колосовского дома не менее впечатляющи, чем фасады. Особенно эффектна группа помещений, включающая мрачноватый вестибюль первого этажа, парадную лестницу и аванзал, наполненный льющимся сверху, из огромного стеклянного фонаря светом. Эта оригинальная световая композиция (освещение входных помещений) обыгрывается еще и тематически: аванзал решен в виде атриума античного дома. Чтобы впечатление было полным, проёмы входов в парадные помещения украшены большими «уличными» порталами. За ними — разнообразный мир архитектурной фантазии: готическая столовая с темными панелями и кессонами потолка, сводчатая «романская» комната, классицистический зал и гостиные. Красота творит здесь свой собственный мир — мир одухотворенный и философски насыщенный, способный реализовать внутреннюю свободу человека. Источник

Пасхалов ещё в 1913 году предвидел надвигающуюся Великую войну, опубликовав одну из своих программных статей по внешнеполитическим проблемам под названием «Русский вопрос». С началом Первой мировой войны К. Н. Пасхалов заявил о себе как об активном борце с «немецким засильем» в Русском государстве и экономике. В частности, закон от 2 февраля 1915 г. о немецком землевладении он называл «шулерским», «составленным так искусно, что немцы могут, не нарушая его юридически, оставаться владельцами всей русской земли, ими до сих пор захваченной».

Несмотря на свой солидный возраст, Пасхалов в 1915—1916 гг. продолжал выступать со статьями в правомонархической печати, а также вел активную переписку с различными правыми деятелями — Н. А. Маклаковым, Н. Н. Родзевичем, А. И. Дубровиным, Д. А. Хомяковым, А. А. Ширинским-Шихматовым и другими, тщетно пытаясь добиться объединения разрозненных правых организаций.

В годы Первой мировой войны Пасхалов жил в городе Алексине Тульской губернии, иногда выезжая в своё имение, село Колосово. О жизни и деятельности Пасхалова после октября 1917 года практически не имеется никаких сведений. Известно только что он коротал время в своём поместье. При этом он, хотя и не принял большевистскую власть, тем не менее, полностью отошёл от какой-либо политической борьбы и скончался своей смертью, насколько нам известно, не будучи подвергнут преследованиям со стороны большевиков, в 1924 году в возрасте 81 года.

После революции, ещё до смерти Пасхалова усадьба была масштабно разграблена бандой налётчиков. Потом здесь размещалась сельскохозяйственная школа первой степени, которая в 1928 году была реорганизована в сельскохозяйственный техникум. 17 декабря 1948 года постановлением Совета Министров СССР № 4669 учебное заведение было передано в ведение Главного управления по гидрометеорологической службе, а 11 июня 1949 года сельскохозяйственный техникум был реорганизован в гидрометеорологический. В 60–80 годы ХХ века дворец и пристройки выглядели ещё вполне прилично.

После постройки в конце прошлого века нового учебного корпуса техникума, замок оказался брошенным на произвол судьбы. С 90-х годов он в полном одиночестве начал быстро стареть и умирать. В 2004 году два пожара (случайных и намеренных) уничтожили остатки исторических интерьеров. Обвалилась крыша главного корпуса, исчез уникальный кессоный потолок, выполненный из ценных пород дерева. Есть версия, что его на нескольких машинах вывезли (украли) неизвестные личности. Тогда понятна и мотивация поджога. В общежитии нового техникума сохранилась одна из деталей старинного интерьера дворца — фрагмент буфета из красного дерева. Можно представить как там было богато и красиво в начале прошлого века.

Вот так в 2020 году выглядит крыша.

Не так давно тут были лестницы и можно было подняться на смотровую площадку башни. В принципе это можно сделать и сейчас, но только совсем безбашенным товарищам.

А это я в одной из комнат. Толщина стен впечатляет.

Остатки довольно сложной системы калориферного обогрева и вентиляции.

Некоторые очевидцы рассказывают, что под дворцом есть длинные подземные тоннели, которые ведут к Оке. Я искать не стал, без строительной каски внутри здания лучше вообще не лазить.

Заглянул в одно из подвальных помещений. Видно, что плитка осталась с советских времён. Возможно это была столовая.

Окна конечно классные. Хочется чтобы восстановили хотя бы весь внешний фасад и поставил крышу.

Нашёл снимок сверху. Печальная картина. Слева виден двухэтажный барак. Раньше это был западный усадебный флигель, который предназначался для прислуги, а в советское время здесь размещался музей и кабинеты научных сотрудников.

Сейчас это «обычный» жилой дом. Не знаю даже что сказать. Зато места красивые, лес и рядом такая необычная достопримечательность.

Справа от дворца ещё пристройки. Видите в центре на крыше небольшой фрагмент? Я даже расстроился когда его увидел.

Буквально год назад там была башня с часами. Скорее всего разобрали из-за аварийности. Снимок с другой стороны. В 1980 году часы исправно показывали время. Эх, жаль не смог лично увидеть и сфотографировать, разминулся в несколько месяцев.

Фотографии Татьяны Афанасьевой, сделанные в 2010 году.

Теперь в этом доме, как я понял, находится действующее отделение почты России. Отсюда я бы рискнул отправить письмо только в прошлое:)

Рядом с усадьбой были замечены кошки. В одном из источников прочёл что Елизавета Васильевна — жена Пасхалова не имея детей очень любила кошек. Она отдала им одну из комнат замка. За кошками бережно ухаживали и к ним была даже прикреплена отдельная корова (прям как в Простоквашино). Говорят, что все окресные кошки это потомки тех самых дворцовых питомцев.

Рядом с дворцом, в том или ином виде, имеются вспомогательные строения: подсобные помещения, жилые дома для прислуги, конюшни, теплицы, мастерские. Сегодня от этого веиколепия не осталось и следа. Я особо искать их и фотографировать не стал, мне хватило и дворца.

А вот на крупные приусадебные деревья я обратил внимание. Видно, что они ровесники дворца.

Смотрите, какой исполин ушёл на вечный покой. Прожил долгую жизнь. Теперь рядом с ним появилось много молодых ростков. Наверное это даже не внуки, а правнуки.

Закончить хочу банальным советом для новичков по заброшенкам. Удобнее в подобные места приезжать конечно летом. Всё вокруг зелёное, красивое и совсем нестрашно среди жутких развалин. В жару никого нет, все на дачах и прудах.

Любителям острых ощуений лучше подходит вечер или даже ночь. Главное не забыть фонарик или заряженный телефон. А тем кто любит фотографировать нужно понимать что только голой осенью или зимой можно увидеть более менее полную картину сооружения или например остатки фонтана или лестницы. Когда я сюда собирался, то наивно надеялся увидеть дворец Пасхалова и снять его примерно вот так.

Кстати, там ещё сохранились ступеньки, но они полностью в зарослях травы, кустов и сорняков. Согласитесь картинка кардинально другая.

В любом случае будьте острожны здесь, смотрите под ноги и над головой. Перед поездкой читайте историю объекта, будет интереснее гулять. Спасибо за внимание и хорошего путешествия! Передавайте привет кошкам:)

P. S. Понравилось поэтическое описание данного места у историка Людмилы Гайдоковой, которая родилась в городе Алексин Потерянный памятник — стены и люди

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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