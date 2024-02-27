За проекты старост и руководителей ТОС по благоустройству территорий можно будет проголосовать очно с 15 по 17 марта

В эти дни в Тульской области пройдёт голосование по региональным проектам и викторина с ценными подарками.

15, 16, 17 марта 2024 года в Тульской области пройдёт очное голосование по конкурсу инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС, «Народному бюджету» и по проекту для детских садов и школ «Выбирай, учись, играй!». А также состоится викторина с ценными подарками, посвящённая 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Голосование пройдёт в очном формате на специально созданных для этого счётных участках. Сегодня Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» провела заседание комиссии конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС, в ходе которого были утверждены места проведения прямого (очного) голосования.

Для участия в голосованиях по региональным проектам и участия в викторине выпущены специальные билеты участника «Выбираем всей семьёй!». Получить их можно у организаторов и партнеров голосования, у представителей инициативных групп, подавших заявки на участие в конкурсных проектах, а также на счётных участках 15, 16 и 17 марта.

С проектами конкурса сельских старост и руководителей ТОС и правилами участия в голосовании можно ознакомиться здесь. Проекты «Народного бюджета» и правилами участия в голосовании размещены тут.

С проектом «Выбирай, учись, играй!» и правилами участия в голосовании можно ознакомиться по этой ссылке. Подробности – в условиях викторины. Адреса счётных участков, где можно будет проголосовать, вы найдёте по этой ссылке.

Как принять участие в голосованиях по региональным проектам и викторине?

Получите билет участника проекта. Ознакомьтесь с конкурсными проектами на сайтах организаторов, выберите проект, который хотите поддержать. У каждого проекта есть свой уникальный четырёхзначный номер. Номера проектов конкурса сельских старост и руководителей ТОС размещены на сайте «???????Мой двор». Впишите в опросную часть билета четырёхзначный номер понравившегося проекта. Ответьте на 5 вопросов викторины в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Распределение более чем 5000 подарков викторины в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией состоится 18 марта в прямом эфире на странице «Добрый Мир» «ВКонтакте».

Итоги региональных проектов будут подведены:

«Народный бюджет» – 7 мая;

«Конкурс сельских старост и руководителей ТОС» – 30 апреля;

«Выбирай, учись, играй!» – 18 апреля.

Участвуйте! Выбирайте! Получайте подарки!

справка

Конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС реализуется в Тульской области с 2021 года Ассоциацией «Совет муниципальных образований» совместно с администрациями муниципальных образований и при поддержке Правительства Тульской области. За это время был реализован 71 проект на общую сумму более 70 млн рублей. Были построены спортивные, детские игровые площадки, зоны для досуга и отдыха.

В этом году в конкурсе участвует 201 проект. Общий объём финансирования конкурса составит 20 млн рублей. Сайт проекта.

«Народный бюджет». Проект реализуется в Тульской области с 2011 года и позволяет жителям области решить многие местные вопросы. В этом году в конкурсе участвует 1055 инициативных проектов. На реализацию проектов-победителей предусмотрено 500 млн рублей поддержки из бюджета области. Сайт проекта.

«Выбирай, учись, играй!» Конкурс для школ и детских садов «Выбирай, учись, играй!» проводится в Тульской области впервые. Он организован администрациями муниципальных образований. Проект предполагает проведение рейтингования школ и детских садов по итогам проведения патриотических мероприятий и голосования за проекты.

Победители рейтинга получат субсидии на развитие материально-технической базы учреждений: создание и ремонт спортивных и игровых площадок, приобретение и установку спортивного и игрового оборудования, инвентаря, интерактивного и мультимедийного оборудования, устройство площадок безопасности дорожного движения. Сайт проекта.

Викторина к 10-летию воссоединения Крыма с Россией

Тульская региональная общественная организация «Добрый Мир» объявила викторину с ценными подарками к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Вопросы викторины размещены в билете участника проекта.

Сформирован фонд из 5000 подарков, это:

сертификаты на отдых в Крыму;

смартфоны;

телевизоры с большой диагональю;

ноутбуки;

сертификаты на покупку бытовой техники.