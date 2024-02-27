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Стенд Тульской области на ВДНХ обновят к весне
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Стенд Тульской области на ВДНХ обновят к весне

Тульский стенд – один из самых посещаемых на выставке.

«Я поражен, какая огромная наша страна. Я горжусь тем, какая Россия могучая и сколько всего классного в ней», – такими впечатлениями делятся посетители Международной выставки-форума «Россия». Она открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября. За это время на экспозиции побывало более 6 млн человек. 

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Более 100 дней выставка «Россия» знакомит посетителей с достижениями нашей Родины, рассказывает об уникальности каждого её уголка. Здесь можно пройти между Окой и Волгой, оказаться в кабине самолёта, прикоснуться к макету космической ракеты, окунуться в культурные обычаи народов России. 

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Тульский стенд – один из самых посещаемых на выставке. Это подтверждают данные голосования на сайте russia.ru. По итогам прошлой недели Тульская область находится на 17-м месте, оставив позади десятки регионов. Посетители стенда выставляют оценки за оригинальность экспозиции, сохранение традиций, прогресс, инновации и др. 

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Радушный прием и разнообразные активности никого не оставляют равнодушным. Здесь предлагают попробовать самим изготовить главное тульское лакомство – пряник. Также можно совершить онлайн-путешествие по известным за пределами региона достопримечательностям – Ясной Поляне, Поленово, Кондукам и музейному кварталу, ощутить себя в роли оператора ЗРПК «Панцирь-С1» или опробовать знаменитые микрофоны «Октавы». Тула многогранна и влюбляет в себя каждого гостя. 

Лариса Соломатина, заместитель министра экономического развития Тульской области:

Лариса Соломатина

– Пряники стали самым востребованным товаром выставки. С 4 ноября продано более 16 тонн. Не меньшей популярностью пользуются мастер-классы по их изготовлению или росписи – всегда огромная очередь из желающих.

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Главная особенность выставки в том, что она не статична и обновляется, сохраняя экспозицию актуальной и для тех, кто уже бывал на ней.
– День Тульской области состоялся 10 января. Огромная карта региона из белевской пастилы стала одним из центральных объектов выставки. Был установлен гастрономический рекорд: для изготовления карты 3 на 3 метра потребовалось почти 300 кг пастилы. 

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С 3 по 27 февраля на выставке «Россия» прошел масштабный Форум национальных достижений. Посетителям предлагали детально познакомиться с различными достижениями нашей страны.

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Уже состоялись Дни здравоохранения, туризма, спорта, науки,  образования, промышленности. День здравоохранения стал одним из самых запоминающихся. Тульская область предоставила гостям возможность проверить состояние здоровья полости рта и пройти онкоскрининг. Для туляков это рядовая проверка, а вот для жителей многих регионов была в новинку. Тестирование прошли тысячи человек.

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17 февраля программа была посвящена теме науки и университетов. На пленарном заседании вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что ключевой задачей Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом, стало привлечение и удержание кадров в науке, особенно среди молодёжи. Россия сохраняет пятое место в мире по численности научных кадров. А Тульская область по доле молодых ученых занимает 6-е место в стране.

– По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в регионе сформированы  комфортные условия для обучения, жизни, работы: активно развивается здравоохранение, возводятся спортивные объекты, обновляются общественные пространства и открываются новые точки притяжения, – добавила Лариса Соломатина.

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Свои разработки представили научные сотрудники НОЦ «ТулаТЕХ».

День 27 февраля был посвящен предпринимательству. Посетители стенда увлеченно разрабатывали дизайн носков вместе с тульским производителем «Бумеранг», познакомились с инновационной продукцией компании «Аурика». И, конечно же, гости традиционно отведали тульских сладостей.  
На выставке «Россия» впереди еще много активностей. Весеннюю серию мероприятий 5 и 6 марта откроет форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию».

– К 8 марта на стенде появится фотозона из цветов. Обновятся в соответствии с сезоном кадры 3D-прогулок по Ясной Поляне, Поленово, Кондукам и музейному кварталу, – добавила Лариса Соломатина.
Затем стартует еще один тематический блок – на первом плане окажутся малые города Тульской области. 

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Обновление стенда Тульской области: фотозона оформлена как яблоневый сад Ясной Поляны, выполненный в стилистике минимализма с яркими акцентами.

– Экспозиция – масштабный канал для продвижения туристической привлекательности всех регионов. Посетители тульского стенда смогут узнать, что интересного есть в нашем регионе и спланировать маршрут, а еще – выиграть путевку или скидки на тур. Розыгрыш проводится с помощью онлайн-двери. В целом же благодаря выставке интерес к Тульской области неизменно растет. Так, на ближайшие длинные выходные в феврале и марте все наши гостиницы практически полностью забронированы. 

Выставку-форум «Россия» продлили до 8 июля, ее работа завершится в День семьи, любви и верности. 
 

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